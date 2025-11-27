“25 novembre tutto l’anno” Dalla ricorrenza all’azione: l’Aeronautica Militare contro la violenza di genere

Professionisti, istituzioni e personale A.M. riuniti a Fiumicino per promuovere una cultura del rispetto e interventi preventivi fin dall’infanzia

Un impegno che non conosce sosta, un faro puntato sulle radici più profonde della violenza: questo il leitmotiv dell’incontro informativo “25 novembre tutto l’anno” organizzato e ospitato presso la Base dell’Aeronautica Militare (A.M.) a Fiumicino lo scorso 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

L’iniziativa, condotta dal locale comando dell’Arma Azzurra con il supporto di professionisti che operano nel territorio, si inserisce nel contesto più ampio di sensibilizzazione alle questioni di genere promosse dalla Forza Armata e, a cascata, dal Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, per diffondere una cultura di genere condivisa, ha tradotto la celebrazione della ricorrenza in un’azione concreta di prevenzione.

L’evento ha richiamato numerosi militari e civili del Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) e del 2° Laboratorio Tecnico di Controllo (L.T.C.) A.M., nonché le famiglie del comprensorio alloggiativo aeronautico e autorità locali. In apertura, il Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti, Colonnello Massimo CIONFRINI, ha sottolineato la necessità di un impegno continuo e di una concreta azione quotidiana innanzitutto a livello culturale, rimarcando l’importanza di non limitare tali incontri alle sole ricorrenze, ma di espanderli nell’arco dell’intero anno, affrontando questi delicati temi sotto le diverse sfumature che le diverse problematiche attuali evidenziano.

La voce delle istituzioni si è unita a quella del Comandante, con l’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Fiumicino, Monica PICCA, che ha definito il 25 novembre un “richiamo quotidiano alla responsabilità collettiva”. La prevenzione, ha spiegato, passa anche dal “sostenere le famiglie, formare la comunità e garantire percorsi di tutela che non aggiungano sofferenza alle vittime”.

A moderare gli interventi la psicologa e sessuologa clinica, Debora Peruzzi, che ha sottolineato l’importanza di assicurare “cura, accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza tutto l’anno” attraverso un doveroso e fondamentale lavoro sinergico tra diversi attori ed associazioni preparati e competenti.

Passando al cuore del dibattito, l’Avvocata Eleonora Castagnola ha illustrato le principali strategie preventive, mettendo in luce come la violenza sia un fenomeno che affonda le radici nella prima educazione. Così, evidenziando il ruolo fondamentale dell’accudimento genitoriale nella prima infanzia come baluardo contro la violenza di genere in età adulta, ha fornito nel contempo una mappa dei servizi socio-sanitari per le vittime. A seguire, la Presidente dell’Associazione “Nate dalla Luna”, Sara Bettacchini ha parlato della prevenzione nei contesti di disagio sociale e povertà educativa, lanciando il seguente monito: “le basi della violenza in età adulta scaturiscono dal nostro comportamento con i figli piccoli. L’esempio è il primo vero educatore”. Dopo di lei, Giorgia Cuffaro, Presidente dell’Associazione “LaboraStoria”, nell’affrontare sempre gli aspetti culturali alle radici del fenomeno, ha introdotto il tema della vittimizzazione secondaria, approfondito poi sotto il profilo giudiziario dall’intervento finale dell’Avv. Castagnola. Giorgia ha evidenziato inoltre come le azioni virtuose spettino non alle famiglie, non da solo per lo meno ma insieme “alla scuola, alle associazioni, alla rete delle istituzioni presenti sul territorio si può fare la differenza. Occorre educare all’affettività, all’accettazione del proprio corpo e del proprio essere, al rispetto dell’altro”.

A suggello della giornata, due dei gate guardian, gli aerei posizionati in mostra statica all’interno della Base logistica dell’Aeronautica, uno dei quali all’esterno del cancello d’ingresso, sono stati illuminati di rosso. Un gesto simbolico di solidarietà ininterrotta e di un impegno che va oltre il singolo giorno, partendo dall’educazione delle nuove generazioni.