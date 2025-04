25 aprile, Di Genesio Pagliuca e Meloni: “Ritorna il caos e il Comune è assente”

“Questa non è promozione del territorio, ma mancanza di rispetto verso tutta la comunità!”

“Quello che è accaduto venerdì 25 aprile sul nostro territorio, in modo particolare sul lungomare di Maccarese, è stata una vera e propria presa in giro” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, e la consigliera Paola Meloni.

“In una giornata che avrebbe dovuto essere segnata dalla sobrietà – rimarcano – come richiesto dal Governo, in segno di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, abbiamo assistito a tutt’altro: musica ad alto volume, fiumi di persone, traffico in tilt, incidenti e situazioni al limite della sicurezza“.

“Sul lungomare di Maccarese – proseguono – si sono svolti ben quattro eventi all’interno di altrettante strutture balneari in 500 metri, senza un vero piano per la gestione della mobilità né un coordinamento per l’ordine pubblico. Tutto questo nonostante le dichiarazioni del Sindaco, che in più occasioni aveva assicurato che le autorizzazioni sarebbero state rilasciate solo in presenza di parcheggi di scambio e misure adeguate per contenere l’afflusso”.

“È inoltre legittimo chiedersi – ribadiscono Di Genesio Pagliuca e Meloni – dov’era la sobrietà tanto invocata dal Governo Meloni per celebrare la Festa della Liberazione? Com’è possibile che, in una giornata di lutto nazionale, siano stati permessi eventi di questa portata, in totale contrasto con il clima richiesto dal Governo stesso?”.

“La giornata ha segnato il ritorno del caos sul nostro territorio, e siamo solo all’inizio della stagione. Non è giusto per gli operatori che vogliono lavorare con serenità, né per i cittadini che meritano di vivere il territorio in modo sicuro e ordinato. Questa non è promozione del territorio, è mancanza di rispetto verso chi lavora onestamente e verso tutta la comunità. Serve chiarezza, serve responsabilità. I cittadini non possono essere presi in giro. Le regole valgono per tutti, sempre, non a intermittenza” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni