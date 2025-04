2 aprile “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo”

Picca: ” Abbiamo in progetto alcune azioni concrete da intraprendere per rispondere alle esigenze delle persone affette”

Il 2 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, dedicata alla sensibilizzazione e alla comprensione di questa condizione neurodiversa.

“L’autismo, o disturbo dello spettro autistico, interessa milioni di persone in tutto il mondo. È una condizione che può presentarsi in modi diversi, con sintomi e caratteristiche uniche per ogni individuo” dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca

“L’autismo non è solo una condizione – sottolinea – è una parte integrante dell’identità di ogni persona che la vive e ancora troppo spesso, è accompagnato da stigma, pregiudizi e da mancanza di empatia e comprensione. Durante questa giornata dedicata, vogliamo dire basta, sottolineando con forza che l’autismo non è qualcosa da curare, da guarire, da eliminare. L’autismo è qualcosa accettare, comprendere e valorizzare”.

“Le istituzioni hanno il dovere di collaborare allo sviluppo di una società più accogliente ed è per questo che l’Amministrazione Comunale ha in progetto alcune azioni concrete da intraprendere per rispondere alle esigenze delle persone affette da autismo e supportare le loro famiglie“.

Sensibilizzazione e formazione

– Organizzare corsi di formazione per il personale dell’ente locale sulle caratteristiche dell’autismo e sulle strategie di supporto.

– Promuovere la sensibilizzazione sull’autismo attraverso campagne pubblicitarie, eventi e attività comunitarie.

Servizi e supporti

– Creare un servizio di supporto per le famiglie, incluso consulenza, accompagnamento e sostegno.

– Offrire servizi di terapia occupazionale, fisica e del linguaggio.

– Creare spazi di aggregazione e socializzazione per le persone con autismo e le loro famiglie.

Accessibilità e inclusione

– Rendere accessibili gli edifici pubblici e gli spazi comunitari, ad esempio installando segnaletica visiva e udibile.

– Creare programmi di inclusione scolastica.

Collaborazione con le associazioni

– Collaborare con le associazioni locali di supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie.

– Coinvolgere le associazioni nella pianificazione e nella realizzazione dei servizi e delle attività.

Pianificazione e monitoraggio

– Creare un piano d’azione per il supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie.

– Monitorare regolarmente l’efficacia dei servizi e delle attività e apportare eventuali modifiche.

– Creare un registro delle persone con autismo per migliorare la pianificazione e la gestione dei servizi.