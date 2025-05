12 maggio, il Ponte 2 Giugno si illumina di viola per la Giornata Mondiale della Fibromialgia

Il Comune di Fiumicino aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale e rinnova l’impegno verso una maggiore attenzione e consapevolezza

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, questa sera, lunedì 12 maggio, il Ponte 2 Giugno sarà illuminato di viola, colore simbolo della lotta per il riconoscimento della fibromialgia. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle condizioni delle persone affette da questa sindrome cronica, che ad oggi non è ufficialmente riconosciuta e spesso sottovalutata a tutti i livelli.

I pazienti fibromialgici convivono quotidianamente con dolori muscolari diffusi, stanchezza cronica, disturbi del sonno e difficoltà cognitive, sintomi che compromettono in modo significativo la qualità della vita. Il Comune di Fiumicino aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale e rinnova l’impegno verso una maggiore attenzione e consapevolezza su una condizione che in Italia affligge circa 2 milioni di persone.