Consiglio comunale, la Città ha a cuore le sue origini

Approvato l’ordine del giorno per la denominazione del “Parco Archeologico di Ostia Antica” in “Parco Archeologico di Ostia e Portus”

di Fernanda De Nitto

Il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno che impegna il Sindaco e la Giunta comunale a modificare la denominazione del “Parco Archeologico di Ostia Antica” in “Parco Archeologico di Ostia e Portus”, mediante le dovute procedure ministeriali.

“L’approvazione di tale atto costituisce un grande risultato per tutta la Città e soprattutto per tutti i cittadini che condividono, con il consiglio comunale, l’importanza e la conoscenza delle origini storiche e archeologiche del nostro territorio – è quanto affermano i consiglieri dell’opposizione – Ringraziamo il Sindaco Baccini per la sua lungimiranza nell’aver compreso che solo un atto congiunto, e non due richieste separate e distinte tra maggioranza e opposizione, potevamo assumere l’importanza necessaria a far comprendere al Ministero della Cultura e agli uffici competenti quanto sia necessaria una modifica della denominazione del Parco più vicina alla realtà locale”.

“A livello storico – aggiungono – i territori di Ostia e Fiumicino sono indissolubilmente legati dalla vastità di ricchezze archeologiche presenti che testimoniano il sontuoso passato delle due città, la quale necessita di essere strutturalmente messo a sistema, anche mediante una uniformità toponomastica”.

“L’ordine del giorno determina una volontà comune, non solo politica ma soprattutto cittadina, nel voler congiuntamente valorizzare e promuovere la Città di Fiumicino a livello turistico internazionale, incentivando la conoscenza dei siti archeologici e delle origini locali” concludono i consiglieri dell’opposizione