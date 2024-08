Caso Muti a Fregene, Calicchio “Consigliera Regionale Mattia ben ha fatto a ricordare che la storia non si sovverte”

“Dallo stesso Sindaco Baccini mi aspettavo anche una risposta più esaustiva rispetto ai fatti accaduti a Fregene con una condanna effettiva e concreta”

di Fernanda De Nitto

“A seguito dei gravi fatti accaduti a Fregene dove un gruppo di facinorosi nostalgici ha voluto ricordare il gerarca fascista Ettore Muti, ben ha fatto la consigliera regionale Eleonora Mattia, nel ribadire a mezzo stampa, che atti del genere costituiscono un affronto serio alla Repubblica Italiana e a tutti coloro che hanno lottato per raggiungere importanti traguardi di democrazia e civiltà.- ad affermarlo il consigliere comunale del Pd, Paolo Calicchio, che prosegue – La stessa consigliera Mattia è la prima firmataria della proposta di legge per l’inserimento dei valori antifascisti nello statuto regionale. È impegno comune quello di ricordare al Governo, alla Regione e alla nostra Amministrazione di Fiumicino che la Costituzione Italiana è nata dalla Resistenza antifascista e che l’apologia del fascismo nell’ordinamento giuridico italiano è un reato.”

“Infatti, forse è bene rammentare, ogni tanto, che la legge n. 645/1952 sanziona chiunque faccia propaganda sottoforma di associazione o gruppo dei principi e dei metodi del disciolto partito fascista oppure delle sue evidenti finalità antidemocratiche.”

“Torno a ribadire che nel nostro Comune per dieci anni consecutivi, da Assessore alla Scuola, si è promosso il Progetto Memoria, un percorso formativo che ha permesso ad oltre millecinquecento studenti del territorio, dal 2013 al 2023, di discernere in totale autonomia e con la sola conoscenza ciò che la storia ci ha brutalmente raffigurato in termini di violenza. Un progetto che ad oggi la nuova amministrazione ha momentaneamente deciso di sospendere. Mi auguro a tal proposito che il Sindaco Baccini decida di riprendere il prima possibile tale importante progettualità dedicata esclusivamente alle studentesse e agli studenti del territorio. Dallo stesso Sindaco Baccini mi aspettavo anche una risposta più esaustiva rispetto ai fatti accaduti a Fregene con una condanna effettiva e concreta e non un pensiero evasivo e generico.”

“Proprio personaggi come Muti sono coloro che dovrebbe essere unicamente condannati per la crudeltà delle loro azioni, come ha dichiarato la stessa consigliera regionale Eleonora Mattia, perché è legittima la libertà di pensiero e di azione purché essa non degeneri in idee reazionarie e conservatrici di spiccato senso revisionista, dispotico e sovversivo”, ha concluso il consigliere Paolo Calicchio.