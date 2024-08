CasaPound, Mattia (Pd) “Muti un criminale. I partigiani sono eroi”

Stop a gruppi neofascisti, sovvertono valori costituzionali.

“I gruppi neofascisti vanno fermati una volta per tutte e debellati come il cancro della democrazia: la commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti da parte di Casapound, andata in scena a Fregene alla luce del sole, è l’ennesimo affronto alla Repubblica italiana e alla nostra Costituzione, nata dalla Resistenza antifascista, a cui, è bene ricordarlo, la premier Meloni e i ministri del suo governo hanno giurato fedeltà.” Così la Vicepresidente Pd della I Commissione Affari Costituzionali e Statutari del Lazio alla Pisana, Eleonora Mattia, prima firmataria della proposta di legge per l’inserimento dei valori antifascisti nello statuto regionale.

“Addirittura Muti – prosegue – viene osannato pubblicamente come ‘eroe’, mentre i partigiani sbeffeggiati: è evidente che siamo davanti ad un capovolgimento semantico che sovverte i valori costituzionali. Aggressioni a giornalisti e a rappresentanti delle associazioni studentesche, saluti romani, commemorazioni e attacchi di stampo neofascista e neonazista a persone e luoghi simbolo, come la il monumento a Matteotti a Riano: da un po’ di tempo viene forzata sempre più spesso la linea di confine tra Stato e Antistato da parte di gruppi estremisti, senza che la destra al Governo dica o faccia nulla. Anzi addirittura li finanzia con l’acquisto di sedi con fondazioni legate a FdI, partito di maggioranza al governo nazionale e regionale.”

“Abbiamo già combattuto, e vinto, sulla linea Gustav grazie al sacrificio dei nostri nonni, all’epoca della seconda guerra mondiale, siete già stati sconfitti dalla Storia, quella stessa Storia che, forse proprio per questo, in molti si ostinano a voler riscrivere con vergognosi tentativi di revisionismo”, conclude.

