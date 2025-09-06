Calcio, il mister D’Antoni: “L’Ostiamare affronta l’Ancona con il proposito di fare risultato”

Contro i marchigiani a disposizione anche il centrocampista Davide Buono

di Umberto Serenelli

L’Ostiamare esordirà domani nel girone F di Serie D affrontando l’insidiosa trasferta di Ancona. “I nostri avversari costituiscono un complesso che punta ai primi posti e sicuramente farà bene in questo campionato – afferma il mister David D’Antoni –. Sappiamo inoltre che Ancona è una piazza importante e molto blasonata, oltre ad avere una rosa di ottimo livello. Per tale motivo affrontiamo questo scoglio con il proposito di fare risultato”.

Dalle dichiarazioni dell’allenatore tirrenico emerge che nel clan di Daniele De Rossi regna la consapevolezza di aver allestito un gruppo in grado di recitare un ruolo di primo piano, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia ai calci di rigore. “Secondo me arriviamo bene a questo match, perché veniamo da una partita in cui il risultato non ci ha premiati ma nella quale si sono viste cose buone”, aggiunge D’Antoni.

Nella partita in terra marchigiana i lidensi potranno contare sul centrocampista Davide Buono. “Le sensazioni sono buone, ma dobbiamo scendere in campo e fare la partita – conclude l’allenatore biancoviola –. Abbiamo visto delle immagini e i nostri avversari sono una squadra che è all’inizio come noi, ma può fare molto bene. Ancona è una piazza importante, è la prima di campionato e ci sarà curiosità: troveremo un ambiente carico. Dobbiamo anche saper giocare in questi stadi, perché ne troveremo diversi. Ma a volte questo può diventare un’arma a favore di chi, come noi, vuol provare a vincere la partita”.

Intanto, il club tirrenico annuncia l’arrivo in biancoviola di Luca Maffei, classe 2007 con esperienza nelle giovanili del Crotone.