Calcio, il Borgo Palidoro chiude una brillante campagna acquisti

L’undici del neo-mister Stirpe punta su una stagione da protagonista

di Umberto Serenelli

È conto alla rovescia per l’esordio del Borgo Palidoro in Coppa Italia, previsto domenica, contro l’Olimpus Roma. Il team del presidente Alessandro Schiavi si presenta a questo appuntamento forte di una campagna acquisiti di grosso spessore tecnico, sotto la regia del ds Mirko Commentucci e in sintonia con gli indirizzi dettati dal neo mister Armando Stirpe (nella foto).

Sono dunque passati a indossare la casacca amaranto, il bomber Giovanni Bernardini, anni 23, proveniente dal Dueprigreco con la prima linea della quale e si è laureto capocannoniere del girone l’anno passato. “Sono stato felicemente impressionato dal progetto del Palidoro – commenta Bernardini – ecco perché ho accettato di giocare quest’anno con la maglia del Borgo. Gli obiettivi? Disputare una stagione da protagonisti altrimenti non sarei qui”.

Sulla stessa linea d’onda Luca Appolloni, difensore di 29 anni, proveniente dall’Urbetevere e con esperienze in serie D nelle fila dell’Astrea. “Mi sono fatto trascinare dalla spinta di alcuni compagni che hanno scelto con entusiasmo di giocare a Palidoro – precisa Appolloni -. Dunque siamo qui per rilanciare le ambizioni di questo club molto attrezzato”. Nelle fila del Palidoro militerà anche uno straniero: si tratta del brasiliano Paulo Braga che prima di arrivare in Italia e accasarsi al Morolo in Eccellenza, ha giocato in Germania. “Progetto interessante quello del Borgo – precisa Braga – che vorrei condividere fino a raggiungere i play-off del girone”. L’altro elemento di spicco è centrocampista Matteo Casaccia e il difensore Alessandro Apostoli. Nella lunga lista di volti nuovi c’è l’esperto Filippo Franchi, attaccante esterno sul quale l’allenatore conta per scardinare le difese avversarie. Dal Città di Cerveteri prelevata la punta Giacomo Gabrielli. Tre i giovani aggregati alla rosa: Niccolò Sabatini, Adriano Carmelini e Andrea Galiena.

“Avevo bisogno di fare una nuova esperienza e quando è arrivata la richiesta di guidare il Borgo Palidoro non ho esitato ad accettare – commenta il trainer Stirpe -. Mi stimola l’idea di percorrere una strada diversa dalle precedenti e vorrei farlo al timone di un gruppo importante come quello del Borgo”. Mister, mi sembra che la società abbia fatto un buon lavoro circa il tesseramento di nuovi elementi. “In chiave mercato sono stati centrati tutti gli obiettivi con l’acquisto di giocatori molto validi che conoscono la categoria – conclude l’allenatore che ha guidato il Trastevere in serie D -. Credo, infatti, di avere un gruppo abbastanza competitivo e quindi ritengo di poter contare su una squadra ambiziosa che possa competere in un girone dove militano ottime formazioni. Comunque, solo a febbraio sarò in grado di dire se questi ragazzi hanno i numeri giusti per inserirsi nel lotto di collettivi che si affronteranno nella lotta alle prime posizioni”. Il 21 settembre via al campionato di Promozione contro l’Atletico Monterano in casa.