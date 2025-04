Villa Guglielmi, inaugurata l’Accademia Nazionale della Pubblica Amministrazione

Baccini: “Si tratta di un’iniziativa di alto profilo, riconosciuta anche a livello internazionale”

di Dario Nottola

A Fiumicino, presso la ristrutturata ed accogliente sala conferenze della settecentesca Villa Guglielmi, è stata inaugurata l’ “Accademia Nazionale della P.A.”, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Mario Baccini, del vice sindaco Giovanna Onorati, del presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini e del Presidente della Gazzetta Amministrativa, Enrico Michetti.

E’ stata, inoltre, presentata la UIPA – Università Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni. L’Ateneo é nato da un progetto accademico internazionale creato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, il cui obiettivo è la formazione di un funzionario pubblico “universale” in grado di prestare la propria opera intellettuale oltre i confini nazionali attraverso il Progetto “Schengen del funzionario pubblico”.

“Abbiamo inaugurato con grande soddisfazione l’Accademia Nazionale della Pubblica Amministrazione, un progetto promosso e realizzato dalla Gazzetta Amministrativa. Si tratta di un’iniziativa di alto profilo, riconosciuta anche a livello internazionale, che offrirà una formazione mirata e di qualità ai quadri della PA, tenendo conto delle nuove esigenze dei cittadini – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante il suo intervento – Rispondere in modo efficace ai bisogni della collettività significa essere competenti, aggiornati e adeguatamente preparati. La Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per dare concreta attuazione agli indirizzi politici“.

“L’Accademia ci consentirà di sviluppare una ‘sussidiarietà peritale’, ovvero una rete di competenze tecniche in grado di supportare concretamente l’azione amministrativa. Una sussidiarietà da estendere non solo allo Stato e alle Regioni, ma soprattutto agli enti locali, che oggi si trovano ad affrontare una situazione di forte difficoltà – ha aggiunto il Primo Cittadino – I sindaci e le amministrazioni locali spesso si ritrovano da soli, con risorse insufficienti e un quadro normativo non sempre all’altezza delle sfide quotidiane. La pressione sui Comuni è altissima, e occorre fornire loro un supporto concreto. In questo contesto, il ruolo dell’ANCI è fondamentale: deve diventare un vero punto di riferimento per i Comuni, facendosi portavoce delle loro istanze e presentando al legislatore proposte utili non solo alle grandi città, ma anche – e soprattutto – alle piccole realtà locali, che rappresentano il vero tessuto vitale del nostro Paese”.