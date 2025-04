Venerdì Santo: a Torre in Pietra la quinta edizione della via Crucis figurata

Teatro naturale dell’intera rappresentazione l’area sacra della parrocchia e l’antistante parco cittadino

di Fernanda De Nitto

Presso l’area antistante la parrocchia Sant’Antonio Abate si è tenuta la V edizione della Via Crucis figurata, promossa e organizzata dalla Pro Loco di Torre in Pietra.

L’iniziativa dedicata alla “Passio Christi Jubilaei” ha visto la partecipazione di novanta figuranti e dieci tecnici che si sono occupati minuziosamente di ricreare alcune delle scene emblematiche della passione di Cristo. Una iniziativa suggestiva che si è tenuta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dell’Assessore alla Cultura Federica Poggio e delle consigliere comunali Francesca De Pascali e Federica Cerulli, insieme con il parroco della chiesa di Via Francesco Marcolini, Don Ivan Leto.

Una numerosa folla ha potuto partecipare, nel venerdì Santo che precede la Pasqua di Risurrezione, ad alcuni momenti salienti della passione di Gesù, a partire dall’ultima cena, al tradimento di Giuda, all’orto degli ulivi, fino al giudizio di Ponzio Pilato, il calvario con le diverse cadute, l’incontro con la madre Maria, la processione con i due ladroni, la crocefissione ed, infine, la deposizione nel sepolcro. Teatro naturale dell’intera rappresentazione è stata l’area sacra della parrocchia e l’antistante parco cittadino.

Il Presidente della Pro Loco di Torre in Pietra Giancarlo Piccini, insieme con la Vice Presidente Teresa Vaccari, e tutti i volontari dell’organizzazione, hanno minuziosamente ricreato, con la regia di Antonella Stabile, l’ambientazione del tempo con costumi ricchi di particolari e scenografie particolarmente emozionanti e suggestive. Anche le letture, le musiche e i canti dal vivo, sono state curati nei minimi particolari.

“L’iniziativa vuole ricreare gli aspetti religiosi e storici della passione di Cristo. Per questa quinta edizione la scene raffigurate si sono ampliate per permettere al racconto di essere maggiormente dettagliato e partecipato, con un percorso che si dirama per tutta l’area interna ed esterna della Parrocchia, fino al luogo prescelto per il calvario e la crocifissione – ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Torre in Pietra, Giancarlo Piccini – Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa, dall’Amministrazione Comunale, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale per il servizio d’ordine, insieme con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino, l’Associazione Nazionale Carabinieri, e tutti i figuranti, coordinati da Alberto Biagioli e il suo team, che con passione si sono impegnati affinché questo evento pasquale riuscisse nel migliore dei modi”.

“Il triduo pasquale del venerdì Santo è sempre una giornata che ci interpella, dove ci confrontiamo con un Cristo sofferente, che patì per le nostre colpe, ricercando il perdono e il perfezionamento della nostra vita. Dalla sofferenza di Cristo si impara l’obbedienza anche rispetto al dolore e la docilità, in quanto la sofferenza stessa fa parte dell’esistenza. Nell’occasione della Via Crucis, organizzata con la Pro Loco di Torre in Pietra, è possibile proprio contemplare il mistero, nel giorno del tutto è compiuto, in una serata sacra in cui ognuno si lascia interpellare da Cristo, l’uomo dei dolori” ha dichiarato, prima dell’inizio della Via Crucis, Don Ivan Leto.

La Pro Loco di Torrimpietra è una realtà che si rende grande ed importante con eventi come la Via Crucis, che contribuisco alla promozione della comunità quale valore importante per tutta la Città di Fiumicino.