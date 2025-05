Una nuova area giochi in arrivo nel plateatico di Fiumicino

La conclusione dei lavori è prevista per metà giugno

Procedono spediti i lavori per la realizzazione della nuova area giochi nel plateatico di Fiumicino. La conclusione dei lavori è prevista indicativamente per metà giugno.

L’area sarà un luogo d’incontro e condivisione, pensato per le famiglie e per i più piccoli, ma anche un volano per il rilancio del tessuto urbano circostante. Sarà dotata di strutture ludiche moderne e accessibili, in un ambiente protetto e facilmente fruibile.

A dare nuova vitalità all’intero plateatico contribuirà anche il recente bando pubblico per l’assegnazione del locale adiacente al fine di creare un punto attrattivo e funzionale per la comunità.