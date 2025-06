Un tuffo nella memoria: Ostia Antica apre l’Archivio Fotografico al pubblico

L’eredità degli scavi in bianco e nero: appuntamento venerdì 20 giugno per un viaggio nel passato.

di Dario Nottola

Un tuffo nella storia, tra immagini e racconti. Venerdì 20 giugno, alle 16, l’Archivio Fotografico del Parco archeologico di Ostia Antica apre le sue porte a quanti vogliano scoprirne la storia, che parte sin dal 1909, ed i protagonisti.

Nel corso della visita Marina Lo Blundo, responsabile dell’Archivio Fotografico, mostrerà le fotografie più significative, i registri e gli album storici, i cartoni per la consultazione e gli altri strumenti a servizio degli studiosi. Partendo da Dante Vaglieri, il primo direttore degli Scavi di Ostia, che volle la costituzione di un Gabinetto Fotografico a servizio degli scavi che in quei primi anni del Novecento si stavano conducendo, passando da Raissa Gourevich Calza, che curò personalmente un fondo di fotografie che viene ricordato con il suo nome. Un racconto, tanti racconti, per immagini. Rigorosamente in bianco e nero. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria via e-mail all’indirizzo di posta elettronica paoant.archiviofotografico@cultura.gov.it.