Un presidio di sicurezza per l’I.C. Porto Romano di via Bignami

I volontari dell’Associazione ANVVFC si sono resi disponibili garantendo i dovuti controlli

di Fernanda De Nitto

Da qualche tempo l’I.C. Porto Romano, nello specifico la scuola secondaria di primo grado di Via Bignami, si avvale della collaborazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, presenti al fine di garantire sicurezza e controllo a tutela di tutte le studentesse e gli studenti che frequentano la scuola media.

La presenza dei volontari dell’associazione di Protezione Civile di Fiumicino si è strutturata a seguito della richiesta inoltrata dal responsabile della sicurezza dell’istituto comprensivo, dopo le preoccupanti notizie di cronaca relative a risse e violenze perpetrate presso diverse scuole romane. Dato il cospicuo numero di studenti, circa settecento, che quotidianamente si accalca nel cortile interno della scuola prima dell’ingresso, per la dirigenza, su richiesta esplicita del RSPP, non era sostenibile gestire i ragazzi, optando per una chiusura dei cancelli fino alla campanella. Così facendo tutti gli studenti dovevano aspettare su via Bignami l’apertura della scuola creando disordini evidenti al traffico veicolare con una tangibile pericolosità per minori e genitori.

La Dirigenza dell’istituto si è interfacciata con la Polizia Locale, che ha risposto, evidenziando il fatto che l’istituto non era risultato partecipante al bando per la richiesta di assistenza e sicurezza e che pertanto non poteva garantire quotidianamente tale servizio, seppur assicurando controllo e vigilanza in tutta l’area adiacente l’istituto.

L’ANVVFC si è resa disponibile, gratuitamente, nel gestire la preapertura dei cancelli della scuola garantendo i dovuti controlli di sicurezza necessari per l’incolumità degli studenti, con lo scopo di evitare qualsiasi interferenza esterna e pericolosi assembramenti, oltre che eventuali atti di bullismo.

I volontari dell’Associazione, con i quali si è strutturata una importante collaborazione con l’I.C. Porto Romano, ci tengono comunque a precisare che tutti gli studenti ed i genitori si dimostrano quotidianamente responsabili, comportandosi sempre in modo esemplare.