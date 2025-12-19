Un Natale di cuore e dignità: la solidarietà che illumina Fiumicino

La Misericordia Città di Fiumicino scende in campo per il sostegno di 40 famiglie del territorio

di Dario Nottola

La solidarietà vede ancora una volta scendere in campo i volontari della Misericordia Città di Fiumicino, che anche quest’anno ha deciso di sostenere, in vista delle festività natalizie, grazie ad una serie di donazioni di cittadini ed imprenditori, 40 famiglie del nostro territorio: a tal proposito lancia un invito alla mobilitazione solidale per la mattina del 24 dicembre.

“Anche quest’anno, come ogni anno, la consegna del nostro cuore ai cittadini più bisognosi sarà effettuata la mattina del 24 dicembre, per consentire anche a loro un Natale fatto di amore dignità e cibo di prima scelta! Ringraziamo per questo tutti coloro che ci mettono, ogni anno, nelle condizioni di sostenervi e soprattutto ai nostri volontari sempre pronti a rispondere ‘presente’: Dio vi renda merito”, evidenzia la Misericordia