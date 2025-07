Torre in Pietra, nasce il presidio antincendio formato da volontari

Una importante collaborazione tra Pro Loco di Torre in Pietra e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Il territorio di Fiumicino, da nord a sud, con la stagione estiva e il caldo torrido, si è reso drammaticamente protagonista di una serie ripetuta di incendi, anche di vaste dimensioni, che hanno riguardato diverse aree e località del Comune. Ad andare in fiamme sono stati numerosi ettari di terreni con danni alla flora e fauna selvatica, oltre che effettivi pericoli accorsi dai soccorritori stessi intervenuti per domare gli incendi.

Al fine di presidiare i territori più a nord del Comune, nello spirito collaborativo e filantropico che contraddistingue il volontariato, è nata, da stima e amicizia reciproca, una importante collaborazione tra la Pro Loco di Torre in Pietra e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino.

Infatti a nord del territorio, a Torre in Pietra, è presente un mezzo antincendio dell’ANVVFC con personale del posto addestrato per intervenire tempestivamente ed anticipare i tempi di presenza in loco, soprattutto in caso di roghi.

“La presenza di un pick up allestito con funzioni antincendio ci consentirà di essere capillarmente presenti sul territorio, garantendo anche nel nord del Comune, una prima azione a contrasto di incendi ed altre calamità – dichiara il Presidente dell’ANVVFC di Fiumicino, Remo Stefanelli – Seppur come Protezione Civile tentiamo di essere presenti ovunque, è evidente, data l’estensione del territorio comunale, che per un intervento nei territori più a nord di Fiumicino ci occorre del tempo materiale più lungo per giungere sul posto”.

“Grazie alla fattiva collaborazione instaurata con la Pro Loco di Torre in Pietra e con tutti i soci che hanno aderito ai corsi di addestramento da noi realizzati, oggi sarà più facile agire con tempestività, soprattutto in azioni di contrasto e prevenzione. Un progetto che ha già avuto l’interesse, per le azioni di soccorso, da parte della Regione Lazio. Tutti i volontari, anche di Torre in Pietra, sono tesserati all’Associazione ed assicurati sulla base delle disposizioni governative” conclude il Presidente Stefanelli.

“Attraverso la collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino, come Pro Loco siamo impegnati, da questi giorni, nella gestione di emergenze e in strutturati percorsi di prevenzione e formazione in materia di soccorso – afferma il Presidente della Pro Loco di Torre in Pietra, Giancarlo Piccini – Tale progetto costituisce un primo passo verso una più importante azione di coinvolgimento del territorio, mediante la conoscenza e l’approfondimento dei pericoli che l’accensione di roghi, anche di piccole dimensioni, possono provocare sia verso se stessi che a luoghi, persone e animali presenti nelle aree interessate dagli incendi. I soci della Pro Loco hanno da subito aderito al corso di addestramento proposto dalla Protezione Civile rendendosi disponibili per intervenire a tutela del patrimonio naturalistico, ricchezza assoluta e incontrastata della nostra città. Seguiranno successivamente degli incontri volti a sensibilizzare i cittadini sui problemi relativi ai roghi, da realizzarsi sempre in collaborazione con l’ANVVFC” conclude il Presidente Piccini