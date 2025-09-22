Tornano a Torrimpietra “Le Zucche di Barbabianca”

Dal 27 settembre torna la 5ª edizione con giochi, laboratori creativi e sapori d’autunno.

di Dario Nottola

Dal 27 settembre ritornano “Le Zucche di Barbabianca”, il campo di zucche organizzato dalla storica azienda agricola Torre in Pietra Carandini.

A Torrimpietra l’evento, giunto alla 5ª edizione, quest’anno sarà ancora più grande con il Villaggio delle Zucche, dove grandi e piccini potranno passeggiare alla scoperta degli allestimenti autunnali a tema, divertirsi con i giochi di una volta – come i tanti giochi in legno, la corsa con i sacchi, il labirinto e la piscina di paglia – e provare il tris di zucche. Sarà poi possibile conoscere gli animali della fattoria, avventurarsi nel Labirinto di Mais, scattare foto uniche tra gli allestimenti e fermarsi al Mercato delle Zucche per acquistare zucche da mangiare e zucchette ornamentali per decorare la propria casa e dare un tocco autunnale alla tavola.

Per vivere l’esperienza completa, ritorna anche il Pumpkin Patch, un’area con migliaia di zucche e completamente allestita dove, muniti di carriolina, è possibile scegliere la propria zucca preferita per poi decorarla con intaglio o pittura nei laboratori creativi e portarla a casa.

Tante novità anche per il ristoro con la Caffetteria Zuccosa, dove si può gustare il famoso cappuccino alla zucca Pumpkin Spice Latte o il gelato alla zucca. Per il pranzo, oltre alla tradizionale grigliata in pineta con panini con salsiccia o porchetta, vino della Cantina del Castello di Torre in Pietra e birra alla zucca del birrificio Baladin, sarà anche possibile deliziarsi con i gustosi piatti a base di zucca come gnocchi fritti, pizza e polpettine di Mozao Street Food.

“L’evento, adatto a tutte le età, è perfetto per vivere una giornata all’insegna del divertimento con la famiglia o con gli amici, immersi nella natura e circondati dai colori dell’autunno e da un’atmosfera magica”, viene sottolineato.

Per partecipare è necessario acquistare i biglietti su www.torreinpietracarandini.it. Solo per il primo week-end i biglietti “Ingresso” costano 5 euro. L’evento è aperto fino al 2 novembre tutti i week-end dalle 9 alle 17 e venerdì 31 ottobre dalle 14 alle 18. Aperto anche in caso di maltempo, con la raccolta e i laboratori che si sposteranno al coperto. Parcheggio gratuito.