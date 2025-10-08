Torna il Tevere Day: 140 eventi lungo il fiume da Nazzano a Fiumicino

Fiumicino al centro del Tevere Day con la ricostruzione della Liburna e appuntamenti sul fiume.

di Dario Nottola

Fino al 12 ottobre torna il Tevere Day, la più grande manifestazione dedicata al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma fino a Fiumicino.

L’evento è diventato un vero e proprio modello di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, capace di mobilitare centinaia di associazioni, federazioni sportive, istituzioni e decine di migliaia di cittadini. Il Tevere Day 2025 è realizzato con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali, Regione Lazio, Istituto del Credito Sportivo e Culturale e la partnership di Acea, Banca del Fucino, Bulgari, Enel, Open Fiber, Garbage Group, POIS, Litografia Bruni.

Fondamentale, come ogni anno, è l’apporto delle oltre duecento associazioni culturali, sportive, ambientali e sociali che rappresentano l’anima pulsante della manifestazione. Lungo oltre 80 km di fiume, da Nazzano Farfa a Ostia e Fiumicino, prenderanno vita più di 140 eventi tra sport, cultura, spettacoli, musica, navigazione, laboratori ambientali e momenti di approfondimento. L’ambiente sarà protagonista con Lezioni di Ambiente, un’iniziativa a favore degli studenti e delle famiglie, sviluppata da Teverevivo, joint venture tra Tevere Day e Marevivo, che si svolgerà, dal 9 al 12 ottobre, a Nazzano – Farfa (Nord), Scalo de Pinedo (Centro) e Ostia-Fiumicino (Sud), con laboratori sul riuso, attività di citizen science, aperture dei parchi d’affaccio e stand divulgativi con Roma Natura, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, enti e associazioni. Tra queste anche il collettivo di giustizia climatica, Climate Pride, che nelle giornate del 9 e 10 ottobre, allo Scalo de Pinedo, racconterà ai partecipanti il ruolo fondamentale dell’attivismo e delle persone a sostegno delle iniziative per la salvaguardia ambientale.

Tra gli appuntamenti a Fiumicino, domenica 12 ottobre, alle 9.30, un interessante esercizio di archeologia sperimentale è in corso, ormai da molto tempo, nei cantieri Carmosini a Fiumicino. Si tratta di ricostruire a grandezza naturale, sulla base di quanto rappresentato sulla Colonna Traiana e da altre fonti storiche, una Liburna, nave da guerra romana, a lungo utilizzata nelle acque mediterranee, prima dai pirati illirici e poi, data la sua efficienza e manovrabilità, dalla marina romana. Anche grazie a questo tipo di imbarcazione Roma considerò a lungo il Mediterraneo “Mare Nostrum”. Durante la visita al cantiere della Liburna, in Viale Danubio angolo Via del Faro a Fiumicino, oltre alla nave romana dell’epoca di Traiano si potranno ammirare molte repliche di vecchie macchine, dispositivi e sistemi romani realizzate dal maestro d’ascia Oscar Carmosini.

Prenotazione obbligatoria tramite mail all’indirizzo associazione.saifo@gmail.com o tramite contatto telefonico al 333 4125 543 – Emanuela Cedroni.

Nel programma della settima edizione, la cultura avrà un ruolo centrale con mostre, visite guidate, convegni e installazioni: dal lancio dell’Archivio Tevere a Palazzo Valentini, al percorso luminoso Luminis sui muraglioni da Ponte Garibaldi a Ponte Sisto, voluto da Tevereterno, dalle passeggiate del Touring Club Italiano ai musei archeologici e ai luoghi della memoria.

Lo sport si diffonderà nei parchi d’affaccio e lungo il fiume, con iniziative da parte di federazioni sportive e ASD del territorio, open day di canottaggio, tornei di padel, masterclass di fitness, attività inclusive per persone con disabilità, per anziani, villaggi sportivi per famiglie e dimostrazioni di discipline outdoor, dalla scherma allo skateboard. La musica e gli spettacoli saranno il cuore pulsante del Festival Musicale dei Municipi, con bande, cori, orchestre popolari, danze e performance dal vivo, affiancati da attività ludiche per bambini e famiglie. La navigazione turistica avrà momenti dedicati, dalle escursioni in battello al centro di Roma alle gite a Fiumicino e Nazzano Farfa, fino agli aperitivi in barca con musica. In parallelo, proseguirà la rassegna “Parliamo di Tevere”, con presentazioni di libri, conferenze e incontri in librerie, biblioteche e musei in tutta la città.

Da segnalare lo spettacolo regalato da Roberto Ciufoli alla città, “Righetto, eroe de Trastevere”, che inaugurerà il Festival Musicale, l’installazione “Baci al Tevere” dedicatagli dall’artista Patrizia Pfenninger e collocata sulle sponde sotto Castel Sant’Angelo, l’azione ambientalista Esorecycling che raccoglierà, per un riciclo attivo, tutte le scarpe sportive usate, l’apertura straordinaria dei siti archeologici di Isola Tiberina (Ospedale Isola – Priorato San Bartolomeo) e le Passeggiate Giubilari per riscoprire gli antichi cammini dei pellegrini.

“Anche quest’anno confermiamo il nostro convinto sostegno al Tevere Day, che si è affermato negli anni come un autentico evento di città, capace di raccogliere attorno al rilancio e alla valorizzazione del fiume di Roma una vasta e vitale rete di associazioni e comitati impegnati in un lavoro appassionato di tutela e di cittadinanza attiva” – spiega l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi – “Questa settima edizione, inoltre, assume un particolare significato poiché si svolge nell’anno che ha visto l’apertura dei cinque parchi fluviali di Ponte Milvio, Foro Italico, Prati dell’Acqua Acetosa, Lungotevere delle Navi e Ostia Antica, realizzati dall’amministrazione recuperando aree del Tevere abbandonate e degradate, restituendole alla città come nuovi spazi per il tempo libero, lo sport e la riscoperta dell’ecosistema del fiume. Un grande progetto che Tevere Day ha accompagnato con le sue competenze e la sua partecipazione, confermandosi interlocutore prezioso e rafforzando una collaborazione che continuerà con tante iniziative con l’obiettivo di rimettere il Tevere al centro della vita della città”.

“Il Tevere Day rappresenta un’occasione preziosa per restituire centralità al nostro fiume, un patrimonio naturale, sociale e culturale che Roma deve valorizzare sempre di più” – ribadisce Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, sottolinea: “La Regione Lazio anche quest’anno promuove l’iniziativa del Tevere Day. Questo fiume è la culla della storia di Roma che noi vogliamo valorizzare, rendendolo sempre più fruibile per i cittadini. Grazie ai tanti interventi realizzati e agli investimenti già stanziati, la Regione Lazio intende garantire la messa in sicurezza della funzione idraulica, la pulizia dalle plastiche e la navigabilità del fiume per restituirlo alla cittadinanza sempre più fruibile”.