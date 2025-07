Testa di Lepre “Festa del Santo Patrono Pietro Apostolo”, venerdì 4 luglio l’appuntamento con Agostino De Angelis

L’evento culturale, organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà alle ore 20.30, nel Borgo di Testa di Lepre

Venerdì 4 luglio, alle ore 20.30, sarà realizzato un particolare appuntamento culturale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis con l’archeologo Marcello Tagliente, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Testa di Lepre, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Pietro Apostolo, e realizzato in collaborazione con l’Associazione ArchéoTheatron e l’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.

Il luogo scelto è proprio il Borgo di Testa di Lepre, dove la Pro Loco da anni realizza diversi appuntamenti artistico culturali e ha scelto per l’occasione di inserire l’evento proposto da De Angelis in occasione della Serata della Cultura.

La conferenza – spettacolo “Il Vino di Dioniso: Dei, Eroi e Uomini a Banchetto” sarà un percorso storico, un incontro con le storie del passato, su testi dell’archeologo Marcello Tagliente e sull’importanza che il vino ha avuto dai tempi antichi fino ai giorni nostri, scandendone in maniera chiara tutti gli aspetti, a cui si inseriranno diversi momenti di performance teatrale curati dallo stesso regista con gli interpreti: Riccardo Frontoni, Riccardo Dominici, Monia Marchi, Nerina Piras, Filippo Soracco, e la partecipazione dell’antica danza del ventre Zakiyyeh nur, e abiti di Teresa Venuto Riccardi. Foto e video Associazione Culturale FotografiAmo ets e il supporto video di Mauro Zibellini.

L’evento è inserito anche all’interno della V Edizione del progetto ideato da De Angelis “Sulla Strada degli Etruschi”. con il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.