Tassa sui rifiuti “Tari 2024”, entro il 31 ottobre il pagamento della terza rata

I bollettini che riportano gli importi e le relative scadenze sono stati inviati nel mese di giugno

La Fiumicino Tributi ricorda, a chi non avesse pagato l’intera annualità 2024 in un’unica soluzione, che è in scadenza, giovedì 31 ottobre, la terza rata riguardante la TARI, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino e riservata al decoro e alla pulizia di tutta la nostra Città. I bollettini che riportano gli importi e le relative scadenze sono stati inviati nel mese di giugno.

Cosa fare in caso di smarrimento o mancato recapito?

Basterà digitare www.fiumicinotributi.it o www.comune.fiumicino.rm.it , accedere all’area portale del contribuente: https://fiumicino.comune-online.it/web/servizi-tributari/, autenticarsi tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), visualizzare la propria posizione e scaricare i modelli di pagamento cliccando sul pulsante Download Documento

Come e dove pagare?

ONLINE Tramite i canali aderenti al circuito PagoPA online (home banking, app di pagamenti o sito PagoPA) oppure, in un’unica soluzione, tramite IO, l’app dei servizi pubblici disponibile gratuitamente negli store iOS e Android: https://io.italia.it/.

SUL TERRITORIO Presso gli sportelli bancari, ATM/bancomat, gli uffici postali, gli esercizi convenzionati come ricevitorie e supermercati. Si potrà pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Tutte le informazioni sono sul sito: www.fiumicinotributi.it – Servizio TARI: 06/65043253.