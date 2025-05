“Storie di passaggio”: protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di I grado G.B. Grassi

Il progetto didattico che ha unito ascolto attivo, memoria del territorio e produzione originale di storie.

Giovedì 5 giugno, alle ore 10:30, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, si terrà l’evento finale del progetto didattico “Storie di passaggio: la narrazione orale come strumento di crescita”. Protagonisti dell’incontro saranno gli alunni della Scuola Secondaria di I grado G.B. Grassi – Plesso di via Copenaghen, guidati dall’esperto di narrazione orale Simone Saccucci.

Saranno presenti all’iniziativa il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio.

Il progetto ha coinvolto gli studenti in un percorso educativo e creativo che ha unito ascolto attivo, memoria del territorio e produzione originale di storie. Durante l’anno scolastico, i ragazzi hanno incontrato alcuni testimoni locali che hanno condiviso racconti di vita, aneddoti e memorie legate al territorio. Le loro esperienze sono diventate il punto di partenza per un lavoro laboratoriale di narrazione collettiva.

Patrocinato dal Comune di Fiumicino, l’evento rappresenterà un’occasione per ascoltare, attraverso la voce degli alunni, le storie realizzate, conoscere i protagonisti del progetto e valorizzare il lavoro svolto da studenti, docenti e testimoni. Un lavoro didattico che nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze comunicative e relazionali degli studenti, un’occasione per ascoltare voci giovani, ma piene di significato, e per celebrare il potere delle storie nel costruire comunità e consapevolezza.