Solidarietà a Fiumicino: pacchi alimentari e giochi per famiglie e bambini del territorio

Dalla Misericordia di Fiumicino, in collaborazione con il Comune, l’iniziativa di sostegno alle famiglie in difficoltà

Nella giornata di oggi, l’associazione della Misericordia di Fiumicino ha provveduto alla consegna di pacchi alimentari a 40 famiglie. Già ieri, invece, sono stati distribuiti giochi e generi alimentari alla casa famiglia di Suor Cristina, che accoglie e si prende cura dei bambini del territorio, per donare loro un momento di serenità e attenzione.

“Ringrazio, a nome dell’associazione, la generosità del Sindaco Mario Baccini, che ha saputo rappresentare, a nome di tutti i cittadini, lo spirito solidale che da sempre contraddistingue il nostro territorio, donando pandori e panettoni alle famiglie coinvolte – dichiara Elisabetta Cortani, presidente della Misericordia di Fiumicino – I miei ringraziamenti anche alla Farmacia Farinato, alla Gori Immobiliare ad alcuni consiglieri comunali e al Presidente Severini, che hanno contribuito in prima persona alle donazioni. Un gesto corale che testimonia ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni, associazioni, realtà imprenditoriali e cittadini possa fare la differenza”.

“Un ringraziamento speciale – prosegue Cortani – va anche a Valentino Della Porta dei Mercati Generali, che ha effettuato un’ importante donazione di 80 cassette di frutta e verdura, permettendo di ampliare ulteriormente il numero di persone raggiunte dall’iniziativa.”

“Oggi alle ore 15 ciò che è rimasto della distribuzione abbiamo scelto di donarlo all’Associazione Obiettivo Famiglia e, insieme alle famiglie della Chiesa Stella Maris, provvederemo alla distribuzione.” conclude la presidente della Misericordia di Fiumicino