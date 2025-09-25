Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 25 Settembre 2025

Sabato 27 settembre posa della prima pietra per la nuova chiesa ortodossa romena a Fiumicino

In Via Val Lagarina la cerimonia con il Vescovo Siluan, i rappresentanti dell’Ambasciata di Romania e il Sindaco Baccini

 

Sabato 27 settembre, alle ore 10, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale della Parrocchia Ortodossa Romena “San Dionigi l’Umile”.

 

La celebrazione avrà luogo presso il terreno situato in Via Val Lagarina 7E, nel territorio comunale, e sarà presieduta da S.E. Mons. Siluan, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, con la partecipazione di rappresentanti ufficiali dell’Ambasciata di Romania a Roma.

 

Un momento di particolare importanza storica e spirituale per la comunità ortodossa romena del nostro territorio – ha dichiarato Mario Baccini che sarà presente all’iniziativa – L’Amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale nel progetto, concludendo, lo scorso settembre, l’iter per l’ottenimento della concessione edilizia necessaria alla costruzione della chiesa sul territorio comunale. Un risultato che testimonia il nostro impegno nel promuovere l’integrazione e il rispetto delle diverse identità religiose presenti a Fiumicino, favorendo la coesione sociale e il dialogo interculturale”.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Baccini chiesa ortodossa Romania
Articoli correlati
Cronaca

Scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori, il cordoglio di Michela Califano

giovedì, 25 Settembre 2025
Attualità

Sabato 27 settembre posa della prima pietra per la nuova chiesa ortodossa romena a Fiumicino

giovedì, 25 Settembre 2025
Lettere

Isola Sacra, l'appello dei cittadini per la sicurezza sulle strade

giovedì, 25 Settembre 2025
Attualità

Fiumicino, gli studenti protagonisti del progetto “Fidati della pace” nel nome di Salvo D’Acquisto

giovedì, 25 Settembre 2025
Focus

Fiumicino saluta l’estate con una grande festa di quartiere

giovedì, 25 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz