Sabato 27 settembre posa della prima pietra per la nuova chiesa ortodossa romena a Fiumicino

In Via Val Lagarina la cerimonia con il Vescovo Siluan, i rappresentanti dell’Ambasciata di Romania e il Sindaco Baccini

Sabato 27 settembre, alle ore 10, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra della nuova chiesa parrocchiale della Parrocchia Ortodossa Romena “San Dionigi l’Umile”.

La celebrazione avrà luogo presso il terreno situato in Via Val Lagarina 7E, nel territorio comunale, e sarà presieduta da S.E. Mons. Siluan, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, con la partecipazione di rappresentanti ufficiali dell’Ambasciata di Romania a Roma.

“Un momento di particolare importanza storica e spirituale per la comunità ortodossa romena del nostro territorio – ha dichiarato Mario Baccini che sarà presente all’iniziativa – L’Amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale nel progetto, concludendo, lo scorso settembre, l’iter per l’ottenimento della concessione edilizia necessaria alla costruzione della chiesa sul territorio comunale. Un risultato che testimonia il nostro impegno nel promuovere l’integrazione e il rispetto delle diverse identità religiose presenti a Fiumicino, favorendo la coesione sociale e il dialogo interculturale”.