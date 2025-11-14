“Respiriamo il Futuro”: Azione Fiumicino spinge sul piano di piantumazione urbana

Dascaloi: “Gli alberi migliorano ambiente, economia e qualità della vita. Serve una collaborazione pubblico-privata per riportare verde e bellezza nei nostri quartieri”

di Fernanda De Nitto

“Prendo volentieri come modello l’articolo “UN ALBERO PER FIUMICINO” di Gianmarco Irienti e sostengo il nostro approccio di Azione Fiumicino sulle proposte concrete fatte per un nuovo piano di piantumazione e gestione condivisa del verde pubblico” dichiara Angela Dascaloi, Sviluppo economico Azione Fiumicino.

“Piantare un albero – aggiunge – per ‘colmare il vuoto’ visibile lungo la via di Torre di Pagliaccetto è un’azione che comporterebbe non solo benefici ecologici contro l’inquinamento, ma anche economici e sociali!”.

“In primis gli alberi sono fabbriche di ossigeno in grado di ridurre radicalmente il CO2 è sufficiente pensare che – spiega – un albero assorbe circa 30 kg di CO2 all’anno e che una pianta adulta produce in un anno una quantità di ossigeno che copre il fabbisogno annuo di 10 persone, inoltre le radici degli alberi proteggono il terreno dall’erosione e dall’impoverimento, stabilizzando il suolo con le radici e rallentando l’impatto di acqua”.

Benefici economico-sociali

– Risparmio energetico: gli alberi riducono i costi di riscaldamento in inverno e mantengono le case fresche in estate, contribuendo a un risparmio sulle bollette.

– Sviluppo economico: per le aziende con la creazione dei posti di lavoro.

– Sostenibilità economica: gli alberi forniscono una vasta gamma di risorse che supportano l’economia globale, la gestione sostenibile di queste risorse genera un flusso di reddito continuo.

“Condivido – prosegue – il ragionamento di Gianmarco con la proposta di un progetto di collaborazione pubblico privata tra comune di Fiumicino, imprese e cittadini per restituire verde e bellezza ai nostri quartieri”.

– Per promuovere e stimolare il progetto di piantumazione da parte dei cittadini sarebbe opportuno istallare una piccola targa con il nome del soggetto o impresa che contribuisce alla riqualificazione, come ha proposto Gianmarco nell’articolo “UN ALBERO PER FIUMICINO” e aggiungerei per far crescere la partecipazione dei cittadini a questo progetto offrire incentivi e supporti pratici attraverso sponsorizzazioni e donazioni da parte delle aziende interessate a partecipare, per creare e sviluppare un immagine green migliorando la responsabilità sociale d’impresa.

– Incoraggiare le aziende del nostro comune a sponsorizzare le iniziative con la possibilità di avere benefici fiscali.

– Organizzare workshop per insegnare ai cittadini come prendersi cura degli alberi.

– Predisporre e riconoscere sgravi fiscali per i cittadini che partecipano attivamente al progetto.

“Il verde nelle aree urbane non solo aiuta a mitigare l’inquinamento atmosferico e riduce lo shock termico, ma bensì migliora la capacità di attenzione e creatività, rafforza il sistema immunitario e ha un effetto calmante sulla psiche umana, il futuro del nostro pianeta è nelle nostre mani! Torre in Pietra merita di vivere nel verde perché è fondamentale per la nostra salute fisica e mentale” conclude Angela Dascaloi