Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 22 Settembre 2025

Raccolta differenziata: prosegue la distribuzione straordinaria dei contenitori

Dal 22 settembre al 30 ottobre attivi punti fissi e aperture straordinarie sul territorio

 

 

E’ in corso la distribuzione straordinaria dei contenitori per la raccolta differenziata destinata alle utenze domestiche non reperite durante la distribuzione domiciliare.

 

I punti attivi per il ritiro sono:

 

– ECOSPORTELLO di Villa Guglielmi, Via della Scafa 46, presso Villa Guglielmi

 

– STAND di Fregene Centro di raccolta in Via Cesenatico, 204

 

Dal 22 settembre fino al 30 ottobre, entrambi i punti saranno attivi con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30.

 

Sono previste altre due aperture straordinarie sul territorio:

 

– Sabato 27 settembre, dalle 9 alle 14 a Parco Leonardo – Via Copenaghen (area parcheggio delle isole ecologiche itineranti)

 

– Sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 14 ad Aranova – Via Siliqua angolo Via Austis (area parcheggio delle isole ecologiche itineranti)

 

In occasione delle distribuzioni a Parco Leonardo del 27 settembre e Aranova del 4 ottobre, l’Ecosportello di Villa Guglielmi resterà chiuso.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
raccolta differenziata
Articoli correlati
Cronaca

Fiumicino e Ostia unite per la Palestina

lunedì, 22 Settembre 2025
Sport

Calcio, vittoria del Fregene 1948 nella prima giornata di campionato

lunedì, 22 Settembre 2025

Tornano a Torrimpietra “Le Zucche di Barbabianca”

lunedì, 22 Settembre 2025
Cronaca

Fiumicino Tributi accelera sulla digitalizzazione dei servizi

lunedì, 22 Settembre 2025
Focus

"La Terra del Drago": rievocazione storica al Castello di San Giorgio di Maccarese

lunedì, 22 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz