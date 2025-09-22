Raccolta differenziata: prosegue la distribuzione straordinaria dei contenitori

Dal 22 settembre al 30 ottobre attivi punti fissi e aperture straordinarie sul territorio
E’ in corso la distribuzione straordinaria dei contenitori per la raccolta differenziata destinata alle utenze domestiche non reperite durante la distribuzione domiciliare.
I punti attivi per il ritiro sono:
– ECOSPORTELLO di Villa Guglielmi, Via della Scafa 46, presso Villa Guglielmi
– STAND di Fregene Centro di raccolta in Via Cesenatico, 204
Dal 22 settembre fino al 30 ottobre, entrambi i punti saranno attivi con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 13:30.
Sono previste altre due aperture straordinarie sul territorio:
– Sabato 27 settembre, dalle 9 alle 14 a Parco Leonardo – Via Copenaghen (area parcheggio delle isole ecologiche itineranti)
– Sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 14 ad Aranova – Via Siliqua angolo Via Austis (area parcheggio delle isole ecologiche itineranti)
In occasione delle distribuzioni a Parco Leonardo del 27 settembre e Aranova del 4 ottobre, l’Ecosportello di Villa Guglielmi resterà chiuso.