Per tre giorni Fiumicino e molti pellegrini ospiti in città per il “Pellegrinaggio” al Giubileo delle Famiglie e dei Bambini

Ieri, l’evento inaugurale “Attraversare la porta della speranza in famiglia”, al parco pubblico “Tommaso Forti-Città dei bambini”

E’ entrato nel vivo l’appuntamento che, da ieri a domani domenica 1 giugno, sta coinvolgendo la città stessa, con il patrocinio del Comune ed il sostegno delle comunità parrocchiali e di molte famiglie, dell’Avis, della Pro Loco, della Croce Rossa Sezione di Fiumicino, del Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro; ed ancora, il di attività cittadine come Amelindo Mare, Dmh Srl, Conad via Tempio della Fortuna, R Auto”, Panificio Bonadio, 4DRG.

La Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, che ha la cura di tre parrocchie di Fiumicino (Santa Maria Porto della Salute, Santa Maria Madre della Divina Provvidenza e Santa Maria Stella Maris), dell’Episcopio di Porto e della Chiesa del Crocifisso, accompagna oltre 270 pellegrini, dei quali alcune decine di bambini e ragazzi, oggi al passaggio di una delle Porte Sante giubilari, quella della Basilica di San Paolo Fuori le Mura, e domani domenica 1° giugno alla Messa celebrata da Papa Leone XIV in piazza San Pietro. Una cena comunitaria nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza suggellera’ questa sera, poi, in fraternità, la seconda giornata giubilare.

Ieri, l’evento inaugurale “Attraversare la porta della speranza in famiglia”, al parco pubblico “Tommaso Forti-Città dei bambini”, in via Lorenzo Bezzi e via Gennaro Maffettone, ha visto, tra la curiosità anche delle tante famiglie che frequentano l’area pubblica, l’accoglienza ai pellegrini iscritti, oltre ottanta dei quali provenienti dalle comunità parrocchiali della Congregazione presenti a Cagliari, Oristano, Verona e Ventimiglia, che si sono uniti ai partecipanti diretti di Fiumicino ed Isola Sacra.

Accanto all’accoglienza, c’è stata l’animazione ed i giochi per i bambini con il Clan Giungla Silente Gruppo Scout Fiumicino Centro, mentre 5 sacerdoti, in postazioni illuminare da fiaccole, sono stati fino a tarda serata a disposizione per le Confessioni per ricevere il sacramento della Riconciliazione.

Dopo i saluti ufficiali di benvenuto, nell’area Palco, la brillante e ficcante catechesi – testimonianza della scrittrice e giornalista Costanza Miriano per aiutare le famiglie ed i partecipanti ad attraversare la Porta Giubilare della Speranza con valori di pace e riconciliazione.

A seguire il Saluto istituzionale del sindaco Mario Baccini e dell’assessore al Giubileo, Federica Poggio, che hanno sostenuto l’evento e che ha preceduto un momento conviviale e di fraternità.

Il cuore della prima serata giubilare è stata la sentita Veglia di preghiera con l’adorazione eucaristica presieduta dal padre generale della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, Mario Roncella.

“Un cammino di fede, speranza e comunità – ha detto il Sindaco Mario Baccini – Ieri sera, insieme all’Assessore al Giubileo, Federica Poggio, ed ai consiglieri comunali, Agostino Prete e Federica Cerulli, ho avuto il piacere di partecipare all’evento inaugurale del Pellegrinaggio al Giubileo delle Famiglie e dei Bambini, ospitato dalla nostra città. Il Parco ‘Tommaso Forti – Città dei bambini’ si è riempito di volti, sorrisi, preghiere e momenti di condivisione. Famiglie da tutta Italia si sono ritrovate per vivere insieme un’esperienza spirituale e comunitaria unica. Grazie alla Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, ai volontari, alle parrocchie, agli scout e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, patrocinato dal nostro Comune. Fiumicino è fiera di essere parte viva di questo percorso verso il Giubileo 2025, con il cuore aperto all’accoglienza e alla fratellanza“.