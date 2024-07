Passoscuro, disciplina traffico provvisoria per la processione organizzata dalla Parrocchia S.Anna

La DTP sarà attiva, per tutti i veicoli, fino al termine della processione

Oggi 26 luglio, dalle ore 19, a Passoscuro verrà istituita una disciplina di traffico provvisoria, per permettere il regolare svolgimento della Processione organizzata dalla Parrocchia S. Anna sita in Largo Serramanna, 14.

La DTP sarà attiva fino al termine della processione, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, nelle seguenti vie: Via Florinas, Via Valledoria, Via Sanluri, Via Torralba, Via Villacidro, Largo Serramanna, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli.