Passoscuro, disciplina di traffico provvisoria per la festa patronale di Sant’Anna

La disciplina del traffico sarà in vigore dal 25 al 27 luglio

Dal 25 al 27 luglio a Passoscuro è in programma la festa patronale in onore di Sant’Anna. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in Largo Serramanna, Via Serramanna nel tratto compreso tra Via Villacidro e Via Vallermosa (compresa), dalle ore 12.00 del giorno 25 luglio 2025 alle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza. Tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

In occasione della solenne processione del giorno 25 luglio 2025, chiusura al transito veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli, comprese le strade che intersecano il percorso di: Via Florinas, Via Torralba, Via Oliena, Via Valledoria e Via Florinas, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine della processione.