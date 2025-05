Passoscuro, apre oggi i battenti la “Sagra della tellina”, in padella finiranno 8 quintali del prelibato mollusco

L’evento è organizzato dalla vulcanica Pro Loco che confida nella grossa affluenza del turismo romano

di Umberto Serenelli

Apre i battenti a Passoscuro il tradizionale appuntamento con “Sagra della tellina”, giunto quest’anno alla 47ma edizione che si concluderà domenica. Teatro dell’evento, organizzato dalla Pro Loco, sarà piazza Domenica Santarelli.

È previsto, fin dal pranzo odierno, l’assalto dei buongustai romani che non si priveranno di apprezzare un fumante piatto di spaghetti condito con le prelibate telline. In occasione dell’attesa sagra, nello stand dove è prevista la distribuzione, finiranno in padella circa 8 quintali del saporito mollusco, catturato nelle acque di mare antistanti Passoscuro. Oltre agli spaghetti sono previsti i cartocci con pesce fritto, originali arrosticini abruzzesi cotti sulla brace e panini di ogni genere. Il ricco programma prevede spettacoli sportivi e musicali che consentiranno il divertimento in piazza.

“Come accaduto nel corso delle precedenti sagre – afferma il presidente della Pro Loco, Roberto Allegrini – il nostro obiettivo è regalare tre giorni di allegria, all’insegna del buon cibo e il tutto condito da gradita musica”.

Come di consueto la Pro Loco punta a richiamare il turismo romano e accoglierlo con l’appetitoso prodotto del mar Tirreno.

“Iniziamo con il botto perché questa sera sul palco si esibiranno i Mixxitalia che faranno calare sui presenti la meravigliosa atmosfera degli anni ’70-‘80 – sottolinea la vice presidente della Pro Loco, Francesca Maurizi – Per l’occasione la piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto grazie anche al contributo del dj James Da Cruz. Si proseguirà domani sera con l’emozionante viaggio tra le canzoni di Taylor Swift, affidate ai The Swifties. Infine, domenica sarà la coppia Lillo e Greg a proporre il loro divertente repertorio”.

Per gli appassionati di moto non mancherà il classico rombo delle Harley Davindson a cui farà da cornice la “Pedalata della tellina” dove i ciclisti potranno scoprire i luoghi caratteristici della cittadina a vocazione marinara.