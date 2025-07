Passaggio di consegne al comando della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino

Oggi pomeriggio la cerimonia ufficiale presso la sede di Viale Traiano a Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso la sede di Viale Traiano a Fiumicino, la cerimonia di avvicendamento tra comandanti della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino. L’evento è iniziato con lo schieramento sul piazzale dei gonfaloni dei Comuni di Fiumicino, Pomezia e Ardea, dei labari delle associazioni della Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Marinai d’Italia, insieme con il picchetto d’onore del personale militare di rappresentanza del compartimento marittimo di Roma.

Presenti al cambio di comando diversi rappresentanti delle istituzioni militari, religiose e civili, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme ad altri membri della Giunta e del Consiglio comunale, la Croce Rossa di Fiumicino e diversi rappresentanti della nautica, pesca e cantieristica del territorio locale. Numerosa anche la rappresentanza delle Forze dell’ordine territoriali tra cui Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Polizia Locale di Fiumicino.

Ad aprire la cerimonia il saluto del CP Silvestro Girgenti, che ha lasciato l’incarico di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma al Capitano di Vascello Emilio Casale, fino ad oggi impegnato in qualità di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste con sede a Roma. Il CP Girgenti andrà, invece, a ricoprire un importante incarico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato in questo mio breve ma intenso anno, alla guida del comando della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino. Un ringraziamento particolare al Sindaco Mario Baccini, per la sua sempre disponibilità nel collaborare lealmente e fattivamente riguardo i territori facenti capo al Comune di Fiumicino, che ospita la sede del comando – sono queste le parole pronunciate dal CP Silvestro Girgenti nel suo discorso di commiato – In questo anno tra le attività espletate mi preme raccontare delle cento persone salvate e delle cinquanta imbarcazioni alle quali abbiamo prestato il dovuto soccorso, tra cui l’episodio di dicembre con il salvataggio di una barca a vela e del suo equipaggio, per il quale gli uomini intervenuti hanno ricevuto un encomio solenne”.

“Il Lazio e Roma mantengono un primato poco conosciuto, ma molto prestigioso, rispetto al dato del pil sulla blue economy, il quale conferma quanto il mare sia fondamentale per lo sviluppo e la crescita di ogni città, compresa Fiumicino, destinata a divenire un volano marittimo con la realizzazione del nuovo porto commerciale e la nuova darsena pescherecci. Un caro augurio di buon lavoro all’amico Emilio Casale, per il suo gradito ritorno a Fiumicino” ha concluso il CP Silvestro Girgenti.

Successivamente al discorso del Comandante Girgenti si è proceduto, alla presenza del Direttore Marittimo del Lazio CP Michele Castaldo, alla cerimonia ufficiale di avvicendamento tra i Comandanti della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino.

A seguire, durante la cerimonia, ha preso la parola il CP Emilio Casale, che ha ricordato i suoi trascorsi professionali presso il Comando di Fiumicino, dove ha prestato servizio dal 1999 al 2004 in qualità di Caposezione contenzioso e mezzi nautici e Caposezione Polizia Giudiziaria.

“Ringrazio il comandante Silvestro Girgenti dal quale mi lega un profondo rapporto di stima ed amicizia reciproca. E’ per me un grande onore e una soddisfazione assumere il Comando della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino garantendo già da oggi il massimo impegno nelle sfide quotidiane più impegnative, al fine di svolgere al meglio la nostra missione a beneficio delle collettività. Un plauso a tutti gli uomini e alle donne che ogni giorno con professionalità, dedizione ed entusiasmo svolgono il proprio lavoro a difesa della costa e per la salvaguardia delle vite umane” ha concluso il CP Emilio Casale