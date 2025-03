“Pari Opportunità” Progetto di sensibilizzazione sulla Disabilità e Violenza di genere

Lunedì 7 e mercoledì 9 aprile i due open day presso il Terminal 3 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci e nel Piazzale Cral ADR

Lunedì 7 aprile, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso gli arrivi internazionali del Terminal 3 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci, e il 9 aprile, sempre dalle 9:00 alle 17:00, nel Piazzale Cral ADR, si terrà l’evento “Pari Opportunità”, organizzato dall’UGL Trasporto Aereo e patrocinato dal Comune di Fiumicino. L’iniziativa si propone come un’importante occasione di sensibilizzazione su due temi: la disabilità e la violenza sulle donne.

Durante i due open day, sarà allestito un chiosco informativo a cura dell’UGL TA per presentare il coordinamento “Pari Opportunità”. L’evento si propone di informare i cittadini e i professionisti del settore per una maggiore consapevolezza rispetto alle problematiche legate alla disabilità e alla violenza di genere, offrendo supporto e strumenti per affrontare e prevenire queste due gravi questioni sociali.

Prenderà parte all’evento, che si inserisce in un più ampio impegno delle istituzioni locali per il contrasto alla discriminazione, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Monica Picca.