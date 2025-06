Parco Archeologico, giugno ricco di appuntamenti tra Fiumicino ed Ostia Antica

Tra gli eventi anche le Giornate Europee dell’Archeologia, dal 13 al 15 giugno.

di Dario Nottola

Un pieno di appuntamenti, tra Fiumicino ed Ostia Antica, nel mese su giugno nell’agenda del Parco archeologico. Tre di essi saranno al centro delle Giornate Europee dell’Archeologia, dal 13 al 15 giugno. Il Parco archeologico di Ostia antica parteciperà, inoltre, a “We Make Future“, la Fiera Internazionale dell’Innovazione che si terrà a Bologna dal 4 al 6 giugno con uno spazio all’interno dello stand del Ministero della cultura.

Fino al 27 luglio il complesso di Sant’Ippolito all’Isola Sacra apre la domenica dalle 11 alle 14.30, gratuitamente. Non è prevista prenotazione. Il 13, alle 14.30, ci sarà una visita guidata gratuita alle “Latrine di Ostia” a cura dell’équipe dell’Ecole Française de Rome e dell’Université Bordeaux-Montaigne. Il 14, alle 10, con “Muri per tutti a Portus”, nei porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, in agenda una visita/laboratorio per giovani ed adulti alla scoperta del sito e con approfondimenti sulle tecniche murarie, con l’archeologa Valeria Di Cola.

Evento gratuito compreso nel biglietto d’ingresso all’area archeologica. Il 15, alle 11, per “Isola Sacra, Archeologia è/è territorio” una passeggiata archeologica alla Necropoli di Porto e al complesso della Basilica di Sant’Ippolito (Fiumicino), a cura di Cristina Genovese. Evento gratuito compreso nel biglietto di ingresso all’area archeologica. Infine, i 29 giugno, in programma una visita guidata a cura di Coopculture tra le strade, i mosaici, le botteghe, le terme e i resti vibranti dell’antica città portuale di Ostia, il vero “snodo” commerciale della Roma imperiale.