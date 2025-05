Nel polmone verde della città, Villa Guglielmi, la prima edizione di “Famiglie in Festa”

Pamela e Daniela: “Siamo molto soddisfatte per i risultati raggiunti con questa grande festa dedicata alle famiglie”

di Fernanda De Nitto

Grandissima partecipazione a Villa Guglielmi per la prima edizione di “Famiglie in Festa”, organizzata dall’Associazione Fronte Scuola APS, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Per tutta la mattina il parco è stato protagonista di vari eventi ludici, pedagogici e sportivi dedicati ai bambini e alle famiglie, che ha visto anche la partecipazione del Sindaco Mario Baccini e della consigliera comunale Federica Cerulli.

Grazie alla sapiente organizzazione di Pamela e Daniela, fondatrici dell’Associazione Fronte Scuola APS, e di tutte le assistenti educatrici del centro polifunzionale per minori del territorio, è stata organizzata un vera e propria festa per grandi e piccini, con animazione per bambini, giochi, musica, intrattenimento e trucca bimbi.

Nel polmone verde del territorio è stato anche allestito un punto informativo con specialisti del settore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, tra cui pedagogisti, psicologi e nutrizionisti, pronti a fornire delucidazioni e consigli per tutti i genitori.

Molti sono stati gli spettacoli organizzati e gli eventi sportivi promossi dai diversi sponsor e partner dell’iniziativa. Ha suscitato particolare interesse l’esibizione di kung fu di tantissimi ragazzi e bambini che sapientemente hanno mostrato le loro abilità nell’arte marziale cinese che insegna l’equilibrio come stato di quiete del corpo, la quale sviluppa un gran senso di appartenenza alla grande famiglia sportiva.

“Siamo molto soddisfatte per i risultati raggiunti con questa grande festa dedicata alle famiglie nella quale abbiamo visto divertirsi adulti e bambini stare insieme all’aria aperta tra giochi, musica ed intrattenimento” hanno affermato Pamela e Daniela, che alla luce del successo raggiunto, hanno dato appuntamento al prossimo anno con sempre maggiori sorprese ed iniziative ludiche e pedagogiche