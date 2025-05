Museo del Saxofono di Fiumicino riapre le porte dopo i lavori di ristrutturazione

Appuntamento domenica 1° giugno, dove si terrà anche il concerto della Fire Dixie Band e alcuni sketch comici del cabarettista Valerio Fatiga.

di Dario Nottola

Domenica 1° giugno il Museo del Saxofono di Fiumicino riaprirà le porte alla cittadinanza dopo una serie di importanti interventi di ristrutturazione realizzati grazie ad un finanziamento della Regione Lazio, Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio, e dell’Amministrazione della città.

La necessità di riallestire un museo relativamente giovane è nata dalla duplice esigenza di illustrare la storia e il contesto evolutivo del saxofono grazie a un racconto museale del tutto nuovo rispetto al passato e, al tempo stesso, di adeguare e mettere a norma, anche dal punto di vista statico-strutturale e dell’accessibilità fisica e cognitiva gli ambienti espositivi del Museo. Il museo è stato, inoltre, aggiornato nella dotazione impiantistica, illuminotecnica e tecnologica, oltre che sul piano scientifico ed espositivo, per conferire alle opere esposte la giusta atmosfera e la piena godibilità.

Il Museo del Saxofono, in via dei Molini, nato dalla passione e dalla visione di Attilio Berni – musicista, collezionista e direttore artistico – è oggi considerato un vero gioiello nel panorama museale italiano. Inaugurato nel 2019 a Maccarese, rappresenta il più grande centro espositivo al mondo dedicato al sassofono. La collezione permanente conta oltre seicento strumenti, alcuni dei quali rari o addirittura unici, tra cui il sassofono più piccolo e quello più grande mai costruito, oltre a pezzi storici appartenuti a giganti del jazz e della musica classica. Accanto agli strumenti, il museo ospita spartiti, accessori, grammofoni, documenti e memorabilia che raccontano la storia affascinante di questo strumento simbolo del Novecento. Ma il Museo del Saxofono è anche un centro culturale attivo, dove la musica si suona, si ascolta e si vive: concerti, mostre, eventi, attività didattiche si susseguono in un programma ricco e coinvolgente che ha come missione quella di far conoscere, valorizzare e far amare la cultura musicale in tutte le sue forme.

Nel corso dell’evento del 1° giugno sono in programma il concerto della Fire Dixie Band e alcuni sketch comici del cabarettista Valerio Fatiga.

FIRE DIXIE BAND

Pietro Crescimbeni (trumpet)

Lady Laura (singer)

Piercarlo Salvia (clarinet & saxophone)

Armando Mortet (banjo)

Leonardo Crescimbeni (bass saxophone)

Sketch comici con Valerio Fatiga

Programma:

ore 18:30 – Accesso al museo

ore 19:00 – Interventi delle autorità

ore 19:30 – Concerto della FIRE DIXIE BAND

Evento e concerto ad ingresso gratuito.

Info

06.61697862 – 320 2514087 (what’s app) info@museodelsaxofono.com