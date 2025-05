“Marineria di Fiumicino: progetti e opportunità di sviluppo”

Martedì 27 maggio il convegno per rilanciare il mare e chi lo vive ogni giorno

Si terrà il prossimo 27 maggio, il convegno “Marineria di Fiumicino: progetti e opportunità di sviluppo”, promosso dall’associazione AlfaComunicazione APS in collaborazione con il magazine fornelliditalia.it, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’appuntamento, di respiro regionale ma con temi di rilevanza nazionale e internazionale, è previsto dalle ore 11:00 alle 13:30, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali regionali e comunali, operatori della marineria locale, esponenti del mondo scolastico e delle associazioni, in un confronto aperto sulle sfide e le opportunità legate al settore ittico del litorale.

Il convegno si pone come obiettivo quello di dare voce a chi vive quotidianamente il mare, avviando un tavolo di lavoro permanente che unisca istituzioni, pescatori, mondo della formazione e associazioni territoriali, con l’intento di costruire insieme un futuro più sostenibile, consapevole e strategico per il comparto marittimo.

Tra i temi in discussione:

– La proposta europea di rottamazione del parco barche, che prevede incentivi non per l’ammodernamento o l’acquisto di nuove imbarcazioni, bensì esclusivamente per la rottamazione, previa restituzione della licenza di pesca. Una scelta che rischia di mettere fuori mercato le flotte locali;

– La necessità di un divieto totale di pesca entro le 3 miglia dalla costa, come misura strutturale di tutela degli ecosistemi marini e delle aree di riproduzione di pesci, molluschi e altre specie;

– La non sostenibilità del sistema europeo di produzione normativa, che impiega spesso oltre dieci anni per approvare una regola, rendendola obsoleta e dannosa al momento della sua entrata in vigore.

A questi nodi strutturali si affiancano problematiche note ma tuttora attuali, quali il costo del carburante, il fermo pesca (parzialmente risolto) e la gestione dei rifiuti in mare. A chiusura dell’incontro, è prevista una degustazione di prodotti locali, realizzata in collaborazione con Officina Alimentare.