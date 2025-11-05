Maccarese, un secolo raccontato attraverso le sue vie

Il Comune di Fiumicino ospita la presentazione del libro di Riccardo Di Giuseppe
Il 26 novembre l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino ospiterà un nuovo appuntamento culturale: la presentazione del libro “Le strade di Maccarese” di Riccardo Di Giuseppe.
“Un lavoro che mi ha impegnato per molti mesi; era, infatti, mio desiderio scrivere qualcosa su Maccarese, per i suoi 100 anni 1925-2025. Posso dirvi di esserci riuscito – dichiara Riccardo di Giuseppe – ‘Le strade di Maccarese. Toponimi e odonimi’ è un saggio che racconta la storia di Maccarese attraverso i suoi toponimi e i nomi delle sue vie. Un libro pensato per tutti, con uno sguardo privilegiato agli studenti. Come scrivo nell’introduzione ‘Le strade di Maccarese’ rappresentano un maestoso museo a cielo aperto con un immenso patrimonio culturale da difendere e trasmettere, gratuitamente e democraticamente a disposizione di tutti” conclude Di Giuseppe.
L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, vedrà l’autore dialogare con gli studenti delle scuole invitate, per approfondire il valore storico e culturale della toponomastica e il suo legame con il territorio.
Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mario Baccini e del Presidente del Consiglio Roberto Severini, interverranno: Claudio Destro, Amministratore Delegato di Maccarese S.p.A., Gianluca Piovesan, Professore di Scienze naturali e ambientali presso l’Università della Tuscia di Viterbo, e Sergio Estivi, Presidente della Fondazione Catalano e coordinatore dell’iniziativa.
Parteciperanno all’incontro una rappresentanza delle alunne e degli alunni della Scuola elementare Marchiafava, della Scuola media San Giorgio e dell’Istituto Tecnico Agrario di Viale Maria. L’evento è aperto a tutti i cittadini interessati.