Liburna: il Sindaco Baccini incontra il presidente del comitato SAI.FO, Massimo Bianchi

Valutata la possibilità di investire fondi regionali per realizzare una copertura adeguata per la protezione

Nella giornata di oggi, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha incontrato una rappresentanza del Comitato SAI.FO con il Presidente, Massimo Bianchi, per discutere delle prossime azioni da intraprendere per la tutela e la valorizzazione della storica imbarcazione romana.

Durante l’incontro si è parlato della possibilità di investire fondi regionali per realizzare una copertura adeguata che protegga la Liburna, prevenendo il rischio di un ulteriore deterioramento. L’opera, realizzata a partire dal 2001 da una famiglia di maestri d’ascia del territorio, rappresenta un elemento unico dell’identità di Fiumicino e testimonia il passato multietnico e cosmopolita della zona.

“La Liburna è un simbolo del nostro legame con la storia e la cultura marinara del territorio — ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini — Stiamo valutando la soluzione migliore per agire rapidamente e mettere in sicurezza quest’opera straordinaria, sostenendo il progetto dei volontari che intendono trasformare lo spazio a loro disposizione in un polo didattico, turistico, museale e culturale”.

Il Presidente del Comitato SAI.FO, ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura e la disponibilità dimostrate dall’Amministrazione comunale: “Siamo soddisfatti della collaborazione instaurata con il Comune di Fiumicino e della volontà condivisa di proteggere e valorizzare un patrimonio unico al mondo“.