Le opere di Davide Bramante in mostra all’aeroporto di Fiumicino

Inaugurata questa mattina la personale dell’artista siciliano, che sarà ospitata fino al 31 dicembre

di Fernanda De Nitto

L’Aeroporto di Roma Fiumicino si arricchisce di nuove esposizioni artistiche di grandi personaggi del panorama mondiale tra cui la nuova mostra “Aerea” di Davide Bramante, nata per offrire a passeggeri e visitatori un’esperienza visiva immersiva e un omaggio artistico alla bellezza eterna della Capitale.

Inaugurata questa mattina la personale dell’artista siciliano, che sarà ospitata fino al 31 dicembre presso il Leonardo Da Vinci di Fiumicino. L’esposizione, particolarmente voluta dalla dirigenza di Aeroporti di Roma, accompagnerà i visitatori per tutta la durata dell’Anno Giubilare, con lo scopo di celebrare Roma, definita dall’artista come “la città più fotogenica che abbia mai conosciuto e visitato”.

Presenti all’inaugurazione della mostra, oltre l’artista Bramante, il Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Managament di Adr Veronica Pamio, l’Assessore alla Cultura Federica Poggio e l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli.

La mostra si articola in due aree principali: il satellite del Terminal 3 e l’area di imbarco A del Terminal 1. Presso il Terminal 3 sono visibili diciotto opere di grande formato, alcune delle quali raggiungono le dimensioni fino a 170×350 cm e costituiscono una serie di fotografie artistiche dedicate a Roma, realizzate dal 2004 ad oggi, le quali offrono una visione possente e sontuosa della Capitale. Tra le opere vi sono delle installazioni fotografiche costituite da leggeri tessuti fluttuanti al passaggio, sospesi a circa tre metri dal soffitto, creati con l’intento di coinvolgere lo spettatore che si trova direttamente ad interagire, attraverso i suoi movimenti, con la tela.

Nella piazza del Terminal 1 sono, invece, esposte sedici opere realizzate a partire dai primi anni 2000; anch’esse hanno come soggetto preminente la città di Roma con le sue caratterizzazioni urbane, storiche e archeologiche.

Davide Bramante è un artista riconosciuto a livello internazionale per la sua tecnica analogica delle esposizioni multiple che raffigurano, con i suoi scatti, le metropoli di tutto il mondo. La tecnica fotografica delle esposizioni multiple, da quattro a nove scatti eseguiti in modalità analogica, in fase di ripresa, su uno stesso fotogramma, permette all’artista di assemblare in un’unica immagine l’esperienza visiva dei viaggi. Per il principale aeroporto italiano l’autore ha selezionato una serie di sue opere più significative dedicate a Roma e ad alcuni dei luoghi più iconici della città eterna con importanti correlazioni alle metropoli mondiali, come New York, Parigi o Madrid.

“L’aeroporto di Fiumicino è un luogo unico che in questi anni si è reso protagonista di un percorso visionario: accogliere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano – ha commentato Davide Bramante – con questa esposizione ho voluto proporre un approccio alternativo all’arte. Proprio come un archeologo scava per riportare alla luce i segni del passato, io scavo tra gli strati del presente per far emergere la bellezza nascosta”.

Gli Assessori Federica Poggio e Raffaello Biselli hanno ringraziato Aeroporti di Roma e l’artista Bramante per l’organizzazione di questa importante mostra che va ad arricchire il Leonardo Da Vinci di nuove raffigurazioni artistiche, le quali si affiancano alle varie opere già presenti, quale connubio evidente tra lo scalo internazionale e la storia del territorio.

“Oggi accogliamo nel nostro scalo, una mostra fotografica suggestiva e ricca di significati per Roma e per il suo aeroporto – ha dichiarato Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma – Un luogo che è proiettato verso il futuro per qualità, sostenibilità e innovazione, ma che non dimentica le sue radici storiche e culturali e ne cura con attenzione l’eredità, contribuendo a valorizzare anche gli artisti del nostro tempo, come Davide Bramante, il cui valore è riconosciuto in tutto il Paese e oltre confine”.