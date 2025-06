L’azienda agricola Maccarese S.p.A. ha celebrato ufficialmente i 100 anni di attività

Grande Cerimonia al Castello San Giorgio, alla presenza del Ministro, Francesco Lollobrigida

L’azienda agricola Maccarese S.p.A. ha celebrato questa sera, ufficialmente, i 100 anni di attività, con una grande cerimonia al Castello San Giorgio, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, e di oltre 600 persone in rappresentanza della comunità di lavoratori, ex dipendenti, mezzadri, e residenti.

La serata è stata aperta dall’Inno d’Italia intonato dal Coro di Bambini “Sette Note Romane”. Presenti, tra gli altri, il Presidente e l’Ad della Maccarese S.p.A, Andrea Benetton e Claudio Destro, che ha tracciato, non senza commozione, un quadro storico dell’azienda agricola, il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, l’assessore regionale all’Agricoltura ed al Bilancio, Giancarlo Righini, l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.

“Con il centenario si celebra non solo un traguardo, ma anche una continua evoluzione. Ventisei anni fa – ha affermato il Presidente di Maccarese S.p.A., Andrea Benetton – mio padre mi convinse, mentre studiavo negli Stati Uniti, ad affrontare il progetto di ristrutturazione di una grande azienda italiana. Il suo insegnamento più importante è stato quello di trasmettermi che non bisogna avere una visione del futuro, ma un approccio prospettico e la capacità di interpretare gli andamenti e i cambiamenti ambientali e sociali. Guardare con occhio critico ciò che ci succede intorno, per porre in opera i giusti interventi”.

L’azienda continua a mettere al centro delle proprie attività l’ “attenzione per il territorio, il sostegno alla crescita dei giovani e la valorizzazione delle competenze”, elementi ritenuti fondanti dalla Capogruppo Edizione. Nel parterre di presenze anche Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, la Senatrice Mara Bizzotto, il vicedirettore Generale della FAO, Maurizio Martina, ed il vicepresidente di Coldiretti nazionale, David Granieri.

L’Amministratore Delegato di Maccarese S.p.A., Claudio Destro, ha rimarcato come “Solo 50 aziende su un milione arrivano a 100 anni e ci sembrava giusto per questo anniversario lasciare qualcosa alla comunità, oltre all’archivio, dove già custodiamo tutto ciò che è stato scritto su Maccarese dalla nascita ad oggi. Nel 2023, abbiamo iniziato la stesura del libro, cercando di scrivere qualcosa di diverso, che non fosse il solito excursus storico, ma il racconto vivo di una comunità che si è sviluppata sulla base di 50 abitanti e quello di un’azienda che ha apportato riforme importanti, anche nell‘ambito del lavoro. Nel 1961 è stato firmato il primo accordo di parità di genere, poi ripreso a livello nazionale. La nostra mission era quella di migliorare e salvaguardare il territorio, ci siamo riusciti ed è quello che continueremo a fare”.

Nata negli anni ’30, dopo aver bonificato l’area su cui si erge (3.200 ettari pianeggianti) è una delle aziende agricole più estese d’Italia. Tra le prime ad aver portato avanti gli obiettivi e le opportunità dell’economia green, ha dimostrato negli anni un largo impegno nel campo della responsabilità sociale.

La storia dell’azienda agricola Maccarese è costellata di primati ed è legata a filo doppio alla nascita del borgo stesso, alla sua riqualificazione e alla tutela di quattro oasi ora gestite dal WWF: un esempio di economia circolare e grazie all’impianto fotovoltaico, due impianti di biogas e alla coltivazione interna di cereali e foraggi, l’azienda ha raggiunto la totale autosufficienza ed è modello di sostenibilità d’impresa.

La tenuta di Maccarese dispone della più grande coltivazione di mandorle in Italia e di uno dei maggiori allevamenti a livello nazionale di vacche da latte, producendo 55.000 litri di latte al giorno di Alta qualità. Dopo i lavori di riqualificazione del Borgo, ad opera della Maccarese S.p.A, è stato recentemente inaugurato al pubblico il centro storico riqualificato: Il Castello San Giorgio, l’Archivio Storico, il giardino, la chiesa, il cui impianto risale al XVII secolo, la Piazzetta con le sue botteghe, diventato ora polo gastronomico.