L’ANVVFC di Fiumicino a controllo e tutela dei parchi del territorio

Attivato servizio di bikers per presidiare aree verdi e intervenire in caso di incendi o emergenze.

di Fernanda De Nitto

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino prosegue nel suo impegno per la tutela e la sicurezza del territorio. Infatti, è attivo da parte dell’Associazione di Protezione Civile, inserita nel Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel coordinamento comunale, insieme con le altre organizzazioni territoriali dedite al soccorso, un servizio di bikers.



Tale attività consente di garantire un presidio costante delle aree verdi del Comune di Fiumicino, soprattutto in quei luoghi difficili da raggiungere con i mezzi più ingombranti, sia per l’antincendio che per il primo soccorso, come boschi, pinete, parchi, spiagge o piste ciclabili.



Gli operatori in bicicletta dell’Associazione sono specificatamente formati per agire con tempestività e professionalità in ambedue le tipologie di intervento, prevenendo, ad esempio, il propagarsi di incendi boschivi, garantendo assistenza e controllo rispetto a segnalazioni di sversamenti o abbandono illecito di rifiuti, oltre che l’eventuale ricerca di persone scomparse in aree complesse.

Il collegamento costante dell’ANVVFC del territorio con le sale operative della Protezione Civile regionale e della Polizia Locale di Fiumicino permette anche, attraverso l’utilizzo di un’applicazione creata all’uopo, di fare intervenire in tempi brevi i mezzi idonei per la risoluzione dell’eventuale emergenza.



Ogni bicicletta è attrezzata con un estintore di primo intervento e con una coperta antifiamma, insieme con un kit per il primo soccorso. L’iniziativa dei bikers rientra nel più ampio progetto promosso dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino riguardante la prevenzione e il presidio capillare dei territori, anche quelli più a nord del Comune, che caratterizza costantemente l’impegno dei volontari dell’organizzazione territoriale di Protezione Civile.



Coloro che intendono collaborare o partecipare alle iniziative promosse dall’ANVVFC possono contattare l’Associazione ai numeri 329/6669519 o 351/7231096 o scrivere all’e-mail fiumicino1@anvvfc.it