L’ambulatorio infermieristico, del Poliambulatorio di Via Coni Zugna, intitolato ad Emanuela Millevolte (VIDEO)

Oggi il taglio del nastro del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla presenza dei familiari della dottoressa

di Dario Nottola

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, l’Azienda sanitaria locale Roma 3 ha intitolato oggi l’ambulatorio infermieristico, all’interno del Poliambulatorio di Via Coni Zugna a Fiumicino, ad Emanuela Millevolte, infermiera deceduta prematuramente, che, “con grande passione e competenza”, aveva partecipato all’avvio delle attività sanitarie di questa struttura.

Nel corso della cerimonia, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha tagliato il nastro, alla presenza dei familiari della dottoressa Millevolte. Svelata una targa ricordo, alla presenza anche del Direttore generale della Asl Roma 3, Laura Figorilli, del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, della presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, Barbara Mangiacavalli, del presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma, Maurizio Zega.

“Il poliambulatorio infermieristico ‘Emanuela Millevolte’ è un presidio dedicato a chi, ogni giorno, si prende cura di noi con professionalità, empatia e dedizione – ha dichiarato Francesco Rocca – Un momento carico di significato, in memoria di Emanuela, che ha fatto della sua professione una missione al servizio della comunità. Emanuela ha frequentato la scuola Virginia Agnelli ed è stata una crocerossina, incarnando i valori di chi ama, conforta, lavora e salva”.

“Come Regione Lazio continueremo a investire nel rafforzamento dell’assistenza territoriale: 3.800 nuovi infermieri e 168 milioni di euro, per una sanità sempre più vicina ai cittadini. Grazie a tutti gli infermieri: la vostra presenza fa la differenza, ogni giorno” ha concluso il presidente della Regione Lazio

Nel 2024 il poliambulatorio di Fiumicino ha erogato 20.677 prestazioni, con un tasso di occupazione del 95%. In particolare, il servizio infermieristico è organizzato e gestito da infermieri, erogando nel 2024, 24.334 prestazioni, di cui 21.151 prelievi e 3.182 attività di ambulatorio.

“In questa occasione voglio ringraziare il personale infermieristico della nostra Asl capace di entrare nella quotidianità dei pazienti e delle loro famiglie con professionalità, rispetto, sensibilità e imprescindibile umanità, sostenendo i loro momenti più delicati e rendendo così le nostre strutture luoghi di cura accoglienti”, ha evidenziato Figorilli.

“Oggi celebriamo una figura professionale di altissimo valore, umano e professionale, una donna che ha dedicato la propria vita alla cura dell’altro con amore, pazienza e senso del dovere – ha sottolineato Baccini – Un atto doveroso e carico di significato poiché, da oggi, il suo esempio continuerà a vivere attraverso i gesti quotidiani di chi opererà in questi spazi. Grazie alla visione del presidente Francesco Rocca e al sostegno della Regione Lazio, oltre all’ospedale di prossimità, colgo l’occasione per annunciare che sarà realizzata una RSA di primo livello, con 80 posti letto, pensata per rispondere in modo concreto ai bisogni della nostra popolazione. L’area dove sorgerà è già stata individuata e siamo entrati nella fase operativa del progetto. Il Presidente Rocca ha confermato poi la realizzazione dell’Ospedale di prossimità a Fiumicino: la Regione ha chiesto al ministero della Sanità di confermare il Piano strategico regionale nel quale c’è anche la struttura di prossimità, e che vede un finanziamento di 6 milioni e 300mila euro. La mia Amministrazione è proiettata verso una sanità territoriale più vicina ed efficiente”.

“La Regione Lazio ha inaugurato oggi all’interno del Poliambulatorio di Via Coni Zugna a Fiumicino l’ambulatorio infermieristico intitolato a Emanuela Millevolte, un momento dal duplice significato simbolico, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere ed in memoria della dottoressa Millevolte, che del suo lavoro ha fatto missione e vocazione. Ringraziamo per quanto sta realizzando Laura Figorilli, direttore generale della Asl Roma 3. Un presidio di assoluta importanza, in un’opera di ricostruzione e potenziamento dei servizi territoriali che non si limita alle sole strutture, ma anche alle assunzioni di personale sanitario e ad uno stanziamento di fondi che permetterà di fornire ai cittadini una sanità moderna e vicina alle loro necessità: su questo sta procedendo l’opera incessante del presidente Rocca in tutte le Asl, con risultanti ogni giorno più evidenti”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, ed Emanuela Mari, Presidente della Commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli.

“Quanto noi infermieri facciamo, ciò che siamo diventati e che diventeremo, evolvendoci, ha sempre un solo obiettivo: il servizio ai cittadini, ai nostri assistiti. L’invito per questo 12 maggio è di ritornare al gesto assistenziale, che ci contraddistingue dalle altre categorie professionali in ambito sanitario. Entrare in relazione con la persona: un’azione che è intrisa di scienza e coscienza e che è stata ben presente in tutta la carriera della collega Millevolte”, ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi.

“Gli infermieri romani – ha evidenziato Maurizio Zega, presidente dell’Opi di Roma – si inchinano ad una collega che ha onorato la professione: la cerimonia di oggi rende giustizia non solo a lei, ma a tutta la professione infermieristica romana che, nella ricerca come nella pratica professionale, è un punto di riferimento essenziale per la domanda di salute di tutta la comunità romana e provinciale“.