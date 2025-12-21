L’Aeroporto di Fiumicino supera per la prima volta i 50 milioni di passeggeri annui

Record storico per il Leonardo da Vinci e via libera allo sviluppo futuro dello scalo

L’aeroporto di Roma Fiumicino raggiunge e supera per la prima volta nella sua storia la soglia dei 50 milioni di passeggeri in un anno, segnando un traguardo senza precedenti per il principale scalo italiano.

Il record viene registrato alle porte delle festività natalizie, periodo durante il quale Aeroporti di Roma (ADR), società del gruppo Mundys, prevede di accogliere oltre 2 milioni di passeggeri tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, ai quali si aggiungono circa 180 mila viaggiatori attesi presso l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.

È la prima volta che il Leonardo da Vinci, recentemente entrato nella Top 10 degli aeroporti più connessi al mondo secondo la classifica stilata da Cirium, gestisce un volume così elevato di traffico in partenza e in arrivo, garantendo al contempo elevati standard di qualità operativa.

Il 2025 si chiuderà con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando una crescita di oltre il 4% rispetto all’anno precedente, pari a più di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Un risultato reso possibile da un network che conta 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell’anno verso 80 Paesi, servite da 100 compagnie aeree, tra cui sei nuovi vettori che hanno avviato le proprie operazioni proprio nel 2025 su Roma Fiumicino.

Il traffico di lungo raggio si conferma uno dei principali driver di crescita. In particolare, il Nord America mantiene la leadership con 4,7 milioni di passeggeri annui, sostenuto da una programmazione estiva che ha raggiunto fino a 40 partenze giornaliere e da un forte processo di destagionalizzazione: nei mesi di novembre e dicembre il traffico è cresciuto del 20% rispetto al 2024 e di oltre il 75% rispetto al periodo pre-Covid.

Risultati significativi anche sul fronte asiatico, dove nel 2025 i movimenti sono aumentati del 16%, grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong, operato da Cathay Pacific.

Parallelamente, continua il rafforzamento del traffico di corto e medio raggio, sostenuto da importanti progetti di sviluppo basati a Fiumicino, in particolare da parte di vettori come Wizz Air ed easyJet. Sul piano strategico, l’ingresso di Lufthansa in ITA Airways rappresenta un passaggio chiave per consolidare ulteriormente il ruolo del Leonardo da Vinci come hub di riferimento del Sud Europa.

Confermato per l’ottava volta consecutiva come miglior aeroporto d’Europa da ACI World e nominato “Airport of the Year” all’International Airport Summit 2025 di Berlino, l’aeroporto di Roma Fiumicino si afferma sempre più come infrastruttura strategica per la connettività internazionale dell’Italia e come piattaforma concreta di sviluppo per il sistema Paese.

Questo posizionamento si inserisce nella visione del Piano di sviluppo sostenibile presentato alle istituzioni, che prevede oltre 9 miliardi di euro di investimenti interamente autofinanziati, finalizzati a rafforzare la connettività aerea, aumentare la competitività del sistema aeroportuale italiano a livello globale e generare impatti economici e occupazionali duraturi sul territorio.

“Il traguardo dei 50 milioni di passeggeri è il risultato di una programmazione operativa solida, di una visione industriale di lungo periodo, di investimenti coerenti e del lavoro quotidiano di una grande squadra di persone – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma- I numeri confermano il ruolo strategico che questo aeroporto è chiamato a svolgere per il Paese: un’infrastruttura centrale per la connettività globale, a supporto dell’attrattività turistica e della competitività economica italiana. Questo record rappresenta un ulteriore impulso all’attuazione del nostro Piano di sviluppo sostenibile, pensato per garantire capacità, resilienza e sostenibilità anche nei prossimi decenni”.

Per celebrare questo storico risultato, Aeroporti di Roma ha lanciato una campagna dedicata sugli schermi dello scalo e ha pubblicato sui propri canali social un video reel come omaggio simbolico a tutti i passeggeri che hanno scelto e attraversato l’aeroporto di Roma Fiumicino nel corso del 2025.