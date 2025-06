La parola “Portus” deve rientrare nella denominazione di “Parco archeologico di Ostia Antica”

Lo chiede il consiglio comunale di Fiumicino al Ministero della Cultura

di Umberto Serenelli

La parola “Portus” deve far parte della denominazione di “Parco archeologico di Ostia Antica”. Tuona così il consiglio comunale di Fiumicino che manifesta l’intenzione di valorizzare le bellezze archeologiche presenti nel territorio, equiparandole a quelle presenti ad Ostia Antica. Con un ordine del giorno, infatti, l’assemblea del Comune costiero incarica il Sindaco Mario Baccini di intervenire sul Ministero della Cultura per arrivare alla modifica in “Parco archeologico di Ostia e Portus”. La politica scopre l’importanza del ruolo che recitano, sotto il profilo turistico, i molti siti archeologici che rientrano nella competenza del Parco che abbraccia anche il territorio di Fiumicino.

I CINQUE SITI DI FIUMICINO

Si tratta dei porti di Claudio e Traiano, della Necropoli di Porto, delle Terme di Matidia, della Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, attuale patrono del Comune costiero, e del Museo delle Navi all’aeroporto. In occasione della riapertura del restaurato complesso monumentale di Sant’Ippolito all’Isola Sacra, il primo cittadino chiese all’allora e oggi ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di inserire la scritta “Portus” dopo “Ostia Antica” e l’idea non passò inosservata perché dell’intervento il titolare del dicastero si espresse in modo positivo. L’amministrazione di Fiumicino torna dunque alla carica perché oltre al chiaro interesse campanilistico ritiene importanza valorizzare tali siti con l’obiettivo di tenerli sempre aperti per favorire l’affluenza dei turisti.

IL PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE

A tal proposito il Parco rende note le visite gratuite del complesso di Sant’Ippolito tutte le domeniche, fino al 27 luglio, dalle ore 11 alle 14.30. Dopo lo stop di agosto, i cancelli verranno riaperti, sempre la domenica, dal 7 settembre al 14 dicembre 2025. Sono previste anche alcune iniziative collaterali, la prima delle quali domenica 15 giugno con “Isola Sacra, archeologia e/è territorio”: una passeggiata nella Necropoli di Porto a Isola Sacra, a cura della responsabile scientifica Cristina Genovese. Il 19 giugno, ore 15.30, è invece prevista una visita al “Museo delle Navi” dove verranno illustrati i restauri effettuati di recente sui relitti esposti. Domenica 6 luglio, il Parco propone una doppia visita, al Conventino di Sant’Ippolito e all’Episcopio di Porto in via Portuense a Fiumicino, all’interno di una serie di iniziative che vanno sotto il titolo di “Itinerari Ecumenici tra Ostia e Porto”. Tutte le notizie e gli aggiornamenti sugli eventi in programma sono puntualmente disponibili sul sito web www.ostiaantica.beniculturali.it/it/home/.