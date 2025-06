La 53ma edizione della “Sagra del pesce” è anche promozione dei siti archeologici presenti nel territorio di Fiumicino

Sconto di 3 euro per chi si presenterà allo stand, con il biglietto d’ingresso ai siti, fatto nella stessa giornata

La novità, per la 53ma edizione della “Sagra del pesce”, è l’abbinamento promozionale dei siti archeologici presenti nel territorio di Fiumicino. Alle persone che si presenteranno allo stand gastronomico con il biglietto d’ingresso a Portus, alla Necropoli o al Museo delle navi, della stessa giornata della sagra, verrà fatto uno “sconto” di 3 euro sul cartoccio.

“Per Fiumicino la ‘Sagra del Pesce’ è uno degli appuntamenti più amati e attesi, un evento che unisce tradizione e spirito di comunità – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Quest’anno oltre a celebrare il legame profondo tra la nostra città e il mare è anche un momento prezioso per la promozione dei siti archeologici presenti nel nostro territorio comunale. Mi complimento con la Pro Loco di Fiumicino e con tutti i volontari, per l’impegno e la passione con cui ogni anno rendono possibile questo evento”.