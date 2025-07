Istruzione e Formazione Professionale, questa mattina la cerimonia per la consegna dei Diplomi agli studenti

Onorati: “Un risultato significativo che consentirà loro di affrontare con maggiore consapevolezza il mondo del lavoro”

Si è svolta, questa mattina, presso l’Istituto di Formazione CFP di Fiumicino, in via Copenaghen, la cerimonia di consegna dei Diplomi agli studenti che hanno completato i corsi di Istruzione e Formazione Professionale per l’anno scolastico 2024/2025.

All’evento hanno partecipato, insieme agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie, il Presidente del Consiglio, Roberto Severini, il Vice Sindaco, Giovanna Onorati, e l’Assessore Vincenzo D’Intino, che hanno consegnato personalmente i diplomi agli studenti.

Un traguardo importante per gli studenti del nostro territorio, raggiunto a seguito del superamento di una prova pratica di laboratorio, due verifiche scritte e un colloquio; tutte verifiche necessarie per determinare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei progetti.

“Un risultato significativo, frutto di un percorso quadriennale che consentirà a questi giovani di affrontare con maggiore consapevolezza il mondo del lavoro nel settore professionale scelto, o di proseguire gli studi – ha dichiarato Giovanna Onorati – A nome di tutta l’Amministrazione, rivolgo i più sentiti auguri ai neodiplomati e i complimenti all’Istituto e ai docenti che li hanno accompagnati durante questo cammino”.

Anche il Presidente del Consiglio si è personalmente complimentato con tutti i neo diplomati per l’obiettivo raggiunto.