Isola Sacra, nuovo look per piazza della Madonnella

Approvato il progetto esecutivo, l’avvio delle opere previsto per inizio autunno, con una durata di circa 240 giorni

di Fernanda De Nitto

Con l’approvazione della delibera di giunta dello scorso 27 maggio, si è definitivamente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria, della viabilità connessa e dell’arredo della Piazza della Madonnella all’Isola Sacra.

Il progetto prevede un investimento pari a 432.961,00 euro ripartito tra spese accessorie e tecniche e importo effettivo per la realizzazione dell’opera di riqualificazione, ed inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025. La delibera, sarà effettiva dopo che l’Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana provvederà alla predisposizione delle fasi successive di progettazione dei lavori e alla messa in gara del progetto. Indicativamente le opere dovrebbe avviarsi ad inizio autunno per avere una durata prevista di circa 240 giorni, utili per il completamento della riqualificazione del quadrante cittadino locale.

OPERE PRINCIPALI Le opere principali riguarderanno la demolizione del piccolo fabbricato in muratura presente nell’area adiacente la piazza centrale, la rimozione della rotatoria e degli annessi cigli e marciapiedi, tutt’oggi insistente in loco, la costruzione ex novo di una nuova rotonda con impianto di irrigazione, prato e piantumazione di essenze arboree, oltre che una asfaltatura completa dell’area e la nuova segnaletica ed illuminazione pubblica.

“L’area oggetto del futuro intervento costituisce uno dei luoghi nevralgici del Comune per densità abitativa e circolazione stradale, in quanto nella rotonda si intersecano tre delle più importanti strade di collegamento dell’Isola Sacra: Via della Scafa, Via Redipuglia e Via Coni Zugna – è quanto afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Nella prossimità dell’area sono, altresì, presenti una farmacia comunale, delle strutture commerciali e due istituti scolastici, materne ed elementari, una parrocchia, vari cantieri navali e un centro congressi”.

“Questo importante centro viario – aggiunge – è attualmente regolato da una ridotta e mal posizionata rotatoria del diametro di circa 7 metri, circondata da esigui marciapiedi, su cui è presente anche una fatiscente struttura commerciale in disuso. La condizione odierna dell’intersezione stradale è causa, ad oggi, di continui ingorghi e di numerosi incidenti stradali, dato l’incessante flusso di traffico presente nella zona”.

“Attraverso tale riqualificazione si renderà maggiormente sicura l’intera area nevralgica dell’Isola Sacra – sottolinea Onorati – con una nuova rotatoria delle dimensioni di 35 metri per il lato lungo e di circa 20 metri per quello corto e con quattro isole spartitraffico, consone alla gestione di una corretta visibilità e canalizzazione delle vetture. L’intera area sarà asfaltata e realizzati i nuovi drenaggi utili a consentire il corretto deflusso delle acque piovane. L’isola centrale e gli spazi annessi saranno dotati di un’apposita illuminazione e segnaletica stradale, tale da permettere un’ottima visibilità sia nelle ore diurne che notturne. Gli attraversamenti pedonali saranno rialzati e realizzati con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei pedoni, riducendo al minimo l’interferenza con la nuova viabilità”.

“Con il restyling della Piazza della Madonnella si procederà, nell’effettivo, ad un radicale miglioramento dei flussi di traffico locale e della stessa viabilità urbana, la quale diverrà sicuramente più sicura e funzionale per automobilisti e pedoni” ha concluso l’Assessore Onorati