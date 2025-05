Isola Sacra, il Complesso di Sant’Ippolito apre le sue porte alle visite

Dal 1 giugno fino al 27 luglio ingresso gratuito, tutte le domeniche, dalle 11 alle 14.30

di Dario Nottola

Dal 1 giugno fino al 27 luglio il Complesso di Sant’Ippolito, all’Isola Sacra, apre le sue porte alle visite, ad ingresso gratuito, tutte le domeniche dalle 11 alle 14.30. Lo rende noto il Parco archeologico di Ostia Antica. Inoltre, lunedi 2 giugno, Festa della Repubblica, i siti del Parco archeologico saranno eccezionalmente aperti di lunedì ed a ingresso gratuito.

I siti di Fiumicino, cioè l’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto all’Isola Sacra e il Museo delle Navi, differiscono il giorno di chiusura a martedì 3 giugno.

Il Complesso di Sant’Ippolito è nel territorio di Fiumicino in via Redipuglia, nelle vicinanze della Necropoli di Porto all’Isola Sacra. Oggetto di recenti interventi di restauro che hanno portato alla riapertura al pubblico, costituisce un palinsesto archeologico e architettonico davvero unico: la basilica paleocristiana che accolse le spoglie mortali del martire Ippolito all’interno di un sarcofago che reca il suo nome, rinvenuto nel corso di scavi archeologici negli anni ’70 del Novecento; il conventino annesso, costruito nel XIII secolo del quale ancora svetta la torre campanaria romanica, recentemente restaurata e messa in sicurezza; l’oratorio di Sant’Ippolito, che accoglie un affresco settecentesco raffigurante il martirio, anch’esso oggetto di recenti interventi di restauro; infine l’Antiquarium nel quale sono esposte iscrizioni, decorazioni architettoniche marmoree e il ciborio che nel IX secolo monumentalizzava l’altare della basilica.