Isola Sacra: Festa Patronale Santa Maria Madre della Divina Provvidenza

Dal 28 al 31 agosto l’appuntamento con una tradizione che si rinnova da decenni

Il cuore di Isola Sacra pulsa d’attesa per la Festa patronale della Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza. L’appuntamento si svolgerà dal 28 al 31 agosto 2025. Una tradizione in che si rinnova da decenni e che chiude i festeggiamenti estivi delle parrocchie di Fiumicino.

“La festa patronale è un momento d’incontro caratterizzato dal reciproco riconoscersi come fratelli che supera le divisioni sociali, economiche, politiche, di razza, età e cultura. Partecipare alla festa non significa solo vivere un momento di svago, ma anche rafforzare i legami che ci uniscono e ritrovare il senso di appartenenza a questa terra”.

È il messaggio lanciato dal parroco Enrico Spano in occasione della presentazione degli appuntamenti, patrocinati dal Comune di Fiumicino, a sottolineare il fine unico ed emblematico della manifestazione: fare comunità sotto la protezione della Patrona dell’Isola Sacra, dei contadini e del grano. Un’occasione preziosa per la comunità di Isola Sacra e non solo per incontrarsi, rafforzare i legami esistenti e crearne di nuovi. Giorni di festa, divertimento, preghiera e riflessione condensati in un programma che alterna funzioni religiose con altrettanti momenti di svago.

PROGRAMMA RELIGIOSO Il programma religioso avrà due momenti centrali di devozione: domenica 31 agosto, alle 17.30, la solenne processione a piedi, con l’Immagine Sacra della Madonna, seguita dalla Celebrazione Eucaristica. Domenica 7 settembre, alle 15, invece, ci sarà la suggestiva e tradizionale Processione dei Carri delle famiglie contadine isolane. Il percorso toccherà le principali vie del territorio dell’Isola Sacra, con partenza dal piazzale della parrocchia.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CIVILI Il programma sarà al via nella giornata di giovedì 28 Agosto con l’apertura della Pesca di Beneficenza e degli stand alle ore 20. La serata, alle 21, proseguirà all’insegna del ballo con lo spettacolo di danza presentato dalla scuola “Milleluci Dance”. Venerdi 29, alle 21, torna il grande teatro della Compagnia teatrale affiliata alla Pro Loco di Fiumicino, “I Proloquaci”, con lo spettacolo “Stamo a Roma .. Artro che Hollywood”. Una nuova avvincente e divertente proposta dopo aver messo in scena, negli ultimi anni, spettacoli come “Forza Venite Gente”, “Rugantino”, “Mamma mia!”, “Footloose”, “Musica Sorelle”, ecc. Sabato 30, alle 21, sul palco arriva il “Manicomic Show”, con Lallo Circosta e Luciano Lembo. Domenica 30, alle 21, Ballando sotto le stelle con Simona e Roberto. La serata si concluderà alle 22.45 con lo spettacolo pirotecnico ed alle 23.30 con l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria, che faranno calare il sipario sulla kermesse. Tutte le sere, inoltre, si potranno gustare le prelibatezze della cucina e del “maxi braciere” ai tavoli del ristorante “Aggiungi un posto a tavola”, a fare da contorno ad un evento sempre dedito al sorriso ed alla gioia.