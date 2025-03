“Insieme possiamo iniziare il cambiamento – più dialogo meno silenzio”

Mercoledì 19 marzo, nell’aula consiliare, l’evento incentrato sul grave problema della criminalità infantile

Mercoledì 19 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, si svolgerà la presentazione del progetto “Insieme possiamo iniziare il cambiamento – più dialogo meno silenzio”, incentrato sul grave problema della criminalità infantile in esponente crescita in Italia, sulle cause e sulle possibili soluzioni.

Progetto nato dalla collaborazione tra l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca e il Presidente dell’Associazione SolidAli Dott.ssa Cinzia Cammarere. L’Evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino e saranno presenti il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore ai Servizi Sociali, Monica Picca. (Immagine da web)