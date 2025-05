Inclusività e solidarietà “Insieme è più bello”

Presso il centro diurno di Via Coni Zugna, la festa organizzata dall’Associazione “Insieme con i disabili Odv”

di Fernanda De Nitto

L’Associazione “Insieme con i disabili Odv” ha organizzato, presso il centro diurno di Via Coni Zugna, l’iniziativa di solidarietà “Insieme è più bello”, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, nata per sostenere e promuovere l’inclusione in ogni sua forma.

“Presso l’area esterna del centro si sono realizzate diverse attività ludiche e ricreative dedicate alla condivisione e alla gioia tra famiglie, bambini e ragazzi della struttura. Una vera festa alla quale hanno contribuito diverse attività associative, sportive e culturali del territorio – racconta Elisabetta Fratini, Presidente dell’Associazione Insieme con i disabili – In primis, per tutta la giornata, Vida Loca di Pierluigi Giordani ha organizzato diversi momenti di animazione per grandi e piccini, con gonfiabili, giochi di gruppo e spettacoli ai quali, tutti i bambini e i genitori hanno partecipato con vero piacere, condividendo con i ragazzi del centro alcuni esilaranti momenti di allegria e spensieratezza”.

Le scuole di danza New Free Dance e Thru Ballet hanno coinvolto il numeroso pubblico presente con la partecipazione degli allievi delle associazioni sportive che si sono esibiti in originali e coinvolgenti coreografie.

“Ad aderire all’evento di inclusività – prosegue Elisabetta Fratini – anche le associazioni Clun Bravi Ragazzi, Convivere in Sicurezza, Alitalia Onlus, Adr Club e Fiumara Service, le quali collaborano costantemente con la nostra associazione coinvolgendo i ragazzi del centro in diverse attività di solidarietà ed aggregazione. L’Associazione Cuore@Cuore, attraverso il suo progetto di clown terapia ha allietato tutti i presenti con i loro sorrisi e i loro nasoni rossi e con continui giochi e scherzi“.

“I ragazzi dell’Associazione hanno anche organizzato un mercatino con i lavori da loro prodotti ed una mostra fotografica raffigurante le varie attività e progetti portate avanti in questi anni dai ragazzi e da tutti i volontari del centro diurno. Ringraziamo il Sindaco Mario Baccini, gli assessori ed i consiglieri intervenuti nel corso della giornata di festa ed inclusione, la quale è stata anche occasione per festeggiare il compleanno del consigliere comunale Mauro Stasio, sempre attivo e partecipe nei confronti delle svariate iniziative promosse in favore dei ragazzi del centro diurno” ha concluso la Presidente Elisabetta Fratini